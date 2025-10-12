Atenție unde călătoriți. Mai multe insule spaniole au fost inundate. Aeroportul din Ibiza, închis temporar

Ploile torențiale au lovit din nou stațiunile spaniole Ibiza și Formentera, provocând inundații pe scară largă și colapsul transporturilor. Aeroportul din Ibiza a fost închis temporar din cauza pistelor inundate, zeci de zboruri au fost anulate, iar serviciile de autobuz au fost suspendate.

Pentru a doua oară în două săptămâni, inundațiile au provocat haos pe insulele spaniole Ibiza și Formentera din Marea Mediterană, scrie publicația. După cum se indică, drumul principal către aeroportul din Ibiza a fost închis sâmbătă. Videoclipurile care circulă online arată apa de ploaie curgând în terminal, potrivit UNN.

Zborurile din Ibiza au fost suspendate temporar timp de o oră din cauza inundării pistei. Potrivit operatorului aeroportului Aena, 24 de zboruri au fost anulate pe insulă și 19 pe insula vecină Mallorca. În plus, transportul public a fost suspendat temporar pe durata vremii nefavorabile.

Autoritățile din Ibiza, Formentera și Mallorca au trimis avertismente pe telefoanele mobile ale locuitorilor, îndemnându-i să rămână acasă, dacă este posibil, și să evite călătoriile. Pentru a atenua consecințele inundațiilor, personalul militar a fost trimis din Spania continentală pe insule pentru a ajuta la pomparea apei.

Un fulger a lovit o linie electrică în Formentera, lăsând 576 de gospodării de pe cea mai mică insulă din arhipelagul Balearic fără electricitate. Potrivit guvernului regional, aproximativ 300 de alte gospodării din Menorca, Ibiza și Mallorca au fost, de asemenea, afectate.

În regiunea estică a Valenciei, autoritățile au avertizat că vor urma noi ploi torențiale și furtuni începând de sâmbătă seara. Potrivit agenției meteorologice regionale Avamet, în orașul Carcaixent au căzut 110 litri de precipitații pe metru pătrat într-o oră, ceea ce a dus la inundarea străzilor.

La sfârșitul lunii septembrie, Ibiza și Formentera au fost deja afectate de ploi torențiale și inundații. Plajele și școlile au fost închise.

În octombrie 2024, ploile torențiale au provocat inundații severe în estul și sudul Spaniei, provincia Valencia fiind afectată în mod deosebit. În total, 236 de persoane au murit atunci.

