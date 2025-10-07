Atenție unde călătotriți! Polonia prelungește controalele la frontiera cu Germania și Lituania

x close
de Redacția Jurnalul    |    07 Oct 2025   •   11:45
Sursa foto: Hepta

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis marți o atenționare de călătorie pentru Polonia, unde autoritățile au decis prelungirea controalelor la frontiera cu Germania și Lituania.

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Polonia asupra faptului că vor fi prelungite controalele temporare la frontiera cu Germania și Lituania pentru încă 6 luni, până la data de 6 aprilie 2026.

În acest context sunt preconizate creșteri ale timpului de așteptare în punctele de trecere a frontierei cu cele două țări, pe sensul de intrare în Republica Polonă.

MAE reamintește că cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Varșovia: +48 694 486 683.

MAE recomandă, totodată, consultarea paginilor de Internet: https://www.strazgraniczna.pl, News Ministry of the Interior and Administration - Portal Gov.pl, www.gov.pl , http://varsovia.mae.ro , http://www.mae.ro.

