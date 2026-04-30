Cât costă minivacanța de 1 Mai 2026: Prețuri pe litoral și la munte

Printre preferințe se află Vama Veche și Delta Dunării, în timp ce Mamaia rămâne printre mai scumpe opțiuni. În paralel, turiștii care caută liniște și evită aglomerația se îndreaptă spre zonele montane.

Costuri pe litoral și în Delta Dunării

Pe litoral și în Delta Dunării, tarifele de cazare pornesc de la aproximativ 300 de lei pe noapte, în cazul unităților mai accesibile.

În Constanța, prețurile încep de la circa 350 de lei pe noapte, însă cresc în funcție de proximitatea față de plajă și de facilitățile oferite. De exemplu, pentru un sejur de două nopți de cazare într-un hotel de trei stele situat la un kilometru de plajă, turiștii pot plăti în jur de 450 de lei. Pentru unități mai apropiate de litoral, costurile ajung la 900 de lei, cu posibilitatea de a crește în funcție de confort și servicii.

În Vama Veche, una dintre cele mai căutate destinații pentru această perioadă, cazarea la pensiuni pentru două persoane, două nopți, costă circa 790 de lei. Există însă și variante premium: hotelurile de patru stele pot depăși 1.000 de lei în perioada 1–3 mai.

Prețuri la munte

Pentru cei care aleg muntele, ofertele sunt, în general, comparabile sau chiar mai accesibile decât la mare.

În Sinaia, o cameră dublă la un hotel de trei stele, cu mic dejun inclus, costă circa 630 de lei pentru două nopți.

În Predeal, tarifele pornesc de la 500 de lei pentru două persoane, chiar și în unități de patru stele.

În Poiana Brașov prețurile sunt variabile: de la aproximativ 500 de lei pentru două nopți, până la 1.500 de lei, în funcție de standardul unității de cazare și serviciile incluse, potrivit spynews.ro.