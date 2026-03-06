Cea mai periculoasă cafenea din lume? Clienții își beau cafeaua atârnați de o stâncă

Experiența extremă a atras atenția internațională și este considerată de mulți drept una dintre cele mai periculoase cafenele din lume.

O cafea băută la 70 de metri deasupra mării

Cafeneaua Gushi Cliff Coffee, situată pe o stâncă de pe coasta provinciei Fujian, în apropiere de orașul Fuzhou, le oferă clienților o experiență neobișnuită: savurarea unei cafele pe o bancă montată direct în peretele stâncos, la aproximativ 70 de metri deasupra mării, scrie vice.com.

Pentru a ajunge acolo, vizitatorii trebuie să parcurgă un traseu de tip via ferrata, echipat cu trepte metalice și sisteme de siguranță. Experiența este supravegheată permanent de instructori, iar accesul se face doar pe bază de rezervare.

Cât costă experiența extremă

Pentru a bea o cafea în acest loc spectaculos, turiștii plătesc 398 de yuani (aproximativ 56 de dolari). Pachetul include:

echipament de siguranță

ghid/instructor

asigurare

o cafea servită pe platforma de pe stâncă

o sesiune foto pentru rețelele sociale

De altfel, mulți spun că adevărata atracție nu este cafeaua, ci fotografiile realizate în timp ce stai cu picioarele atârnând deasupra prăpastiei.

Experiența a devenit rapid virală pe rețelele sociale. Unii turiști au spus că adrenalina merită încercată, în timp ce alții au refuzat categoric ideea.

„La început mi-a fost foarte frică când am văzut prăpastia în fața mea, dar m-am liniștit după ce instructorul a coborât primul și m-a ghidat”, a povestit o vizitatoare pentru CNN.

Pe internet însă, opiniile sunt împărțite. Unii comentatori spun că nu ar încerca experiența nici dacă ar fi plătiți, în timp ce alții admiră curajul celor care acceptă provocarea.

De ce a fost ales acest loc

Proprietarul cafenelei, Xue Ke, spune că a ales locația pentru priveliștea spectaculoasă asupra Strâmtorii Taiwan. În zilele senine, de pe stâncă se pot vedea chiar și insulele Matsu din Taiwan.

Chiar dacă unii consideră prețul ridicat pentru o simplă cafea, proprietarul susține că vizitatorii plătesc de fapt pentru experiența unică și adrenalina momentului.

În fond, puțini oameni pot spune că au băut cafea suspendați pe o stâncă deasupra mării.