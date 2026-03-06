Motorina scumpă lovește economia: prețurile pot crește cu până la 7%

Potrivit unei analize realizate de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), scumpirea acestui combustibil ar putea duce la majorări de prețuri de până la 7% pentru unele servicii și produse, comparativ cu nivelul din decembrie 2025.

Motorina este considerată unul dintre elementele esențiale ale economiei, deoarece influențează direct transportul, construcțiile, agricultura și distribuția bunurilor.

Motorina – „combustibilul economiei”

Spre deosebire de alte scumpiri care se văd imediat, majorarea prețului motorinei se propagă treptat în aproape toate domeniile. Camioanele care transportă produse alimentare, utilajele din construcții, transportul public sau infrastructura depind direct de acest combustibil.

În primele 64 de zile ale anului 2026, prețul motorinei a crescut cu aproximativ 14% față de 31 decembrie 2025, iar efectele acestei majorări încep deja să se reflecte în prețurile finale ale produselor și serviciilor.

Alimentele, printre primele afectate

Transportul cerealelor, distribuția produselor și logistica depozitelor depind în mare măsură de motorină. Din acest motiv, creșterea prețului combustibilului se reflectă rapid în costurile alimentelor.

Estimările arată că, doar din cauza scumpirii motorinei:

pâinea și laptele se pot scumpi cu aproximativ 2%

carnea, leguminoasele și produsele congelate pot înregistra creșteri de aproximativ 3%

Lanțurile logistice mai complexe, precum transportul frigorific, amplifică impactul asupra prețurilor alimentare.

Locuințele și materialele de construcții devin mai scumpe

Sectorul construcțiilor resimte puternic scumpirea combustibilului, deoarece transportul materialelor și funcționarea utilajelor depind aproape exclusiv de motorină.

Estimările indică:

+1% la prețul unui apartament nou

+2% la costul unei case

+1% la chirii, prin creșterea costurilor de întreținere și logistică

În același timp, materialele de construcții înregistrează și ele scumpiri:

betonul și oțelul – aproximativ +2%

cărămida și BCA-ul – aproximativ +1%

Impact major asupra infrastructurii

În infrastructură, creșterea costului combustibilului este și mai vizibilă. Construirea unui kilometru de autostradă implică sute de camioane și utilaje grele, toate alimentate cu motorină.

Din acest motiv, costul unui kilometru de autostradă ar putea crește cu aproximativ 3% doar din cauza scumpirii motorinei.

Transportul public, cel mai afectat sector

Cea mai mare presiune apare însă în zona serviciilor de bază. Transportul public, unde autobuzele funcționează în principal pe motorină, ar putea înregistra scumpiri de până la 7%.

Alte servicii esențiale sunt afectate indirect:

apă și canalizare – aproximativ +2%

spitale și școli – aproximativ +1%

supermarketuri – aproximativ +1%, din cauza costurilor logistice

România, printre țările cu cea mai scumpă motorină din UE

Potrivit analizei AEI, la începutul lunii martie 2026, România a ajuns pe locul 8 în Uniunea Europeană la prețul motorinei, cu aproximativ 1,69 euro pe litru.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât România este unul dintre cei mai mari producători de țiței din Europa și are o infrastructură petrolieră complexă.

Diferențele față de unele țări vecine sunt semnificative. De exemplu:

România: 1,69 €/litru

Bulgaria: 1,33 €/litru

Diferența ajunge la aproximativ 27%, potrivit datelor analizate.

Scumpirile mici se adună și cresc costul vieții

Deși majorările individuale par reduse, impactul cumulativ asupra economiei poate deveni semnificativ. Când aproape fiecare sector adaugă câteva procente la prețuri din același motiv, rezultatul este o creștere constantă a costului vieții.

Motorina nu apare pe eticheta produselor din magazine, însă este prezentă în fiecare etapă a transportului și producției. Iar atunci când prețul ei crește, întreaga economie devine puțin mai scumpă.