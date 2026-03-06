Linii de credit în România: de la soluții de nișă la instrument financiar de bază

Printre ele se regăsesc atât bănci clasice, cât și jucători fintech, precum SafeCredit, care construiesc în jurul clientului o adevărată „ecologie” a banilor flexibili.

Linia de credit a încetat să mai fie un produs de nișă pentru companii și a devenit treptat un instrument familiar și pentru clienții persoane fizice, mai ales în format online. Pentru unii este o soluție de acoperire a unui minus temporar de lichiditate, pentru alții - un fond de rezervă convenabil, la care pot apela atunci când apar cheltuieli neprevăzute. Tendința principală este clară: acces rapid, la distanță și cu costuri cât mai transparente.

Mai jos vă propunem un scurt bilanț al câtorva jucători importanți.

SafeCredit este o instituție financiară nebancară (IFN) specializată în linii de credit online destinate persoanelor fizice. Produsul principal este linia de credit online SafeCredit, disponibilă integral la distanță, de la solicitare până la transferul banilor în cont. Clientului i se aprobă un plafon, pe care îl poate utiliza în funcție de nevoie, rambursând și reutilizând sumele în cadrul perioadei stabilite.

O caracteristică esențială a SafeCredit constă în digitalizarea completă a serviciilor, procesul fiind realizat integral online, fără rețea de sucursale și fără documentație fizică. Banii devin accesibili într-un timp scurt, iar dobânda se aplică doar la suma efectiv utilizată, ceea ce diferențiază clar acest model de împrumutul clasic, acordat o singură dată.

ING Bank România dezvoltă de câțiva ani soluții digitale pentru microîntreprinderi și small business, inclusiv produsul „Linia de credit Util”. Această linie poate fi contractată complet online, prin platforma ING Business, fără vizite la bancă și până la un anumit prag, fără garanții materiale.

„Util” se adresează companiilor cu cifră de afaceri de până la aproximativ 9 milioane de lei și acoperă nevoile de capital de lucru, de la plata furnizorilor până la acoperirea golurilor de numerar sezoniere. Un aspect relevant este că o parte tot mai mare din finanțările de acest tip sunt acordate în format digital, semn că firmele preferă soluțiile flexibile, cu interacțiune minimă față în față.

Platforma Credit.ro pune la dispoziția companiilor o serie de produse, printre care și o linie de credit de tip revolving pentru persoane juridice. Plafonul poate ajunge la valori de ordinul milioanelor de lei, iar produsul este prezentat drept instrument de finanțare a activității curente - plata furnizorilor, a taxelor, a salariilor.

Procesul este construit în jurul unei evaluări preliminare rapide: solicitarea se depune online, se oferă o decizie inițială în câteva minute, iar apoi intră în scenă un consultant, care finalizează documentația împreună cu firma. Pentru zona corporate, această abordare încearcă să împace viteza specifică modelelor fintech cu cerințele riguroase de analiză a bonității.

Vitas România, tot un IFN, este concentrată pe finanțarea micilor întreprinderi și a micro‑business‑urilor și oferă linii de credit pentru firme și alte persoane juridice. Produsul este orientat spre acoperirea cheltuielilor curente: materii prime, salarii, impozite și alte obligații, adică spre netezirea fluctuațiilor de cash‑flow.

Spre deosebire de băncile mari, Vitas pune accent pe o abordare mai personalizată și pe lucrul cu afaceri mici, care au adesea acces limitat la produsele bancare standard. În acest context, linia de credit funcționează mai puțin ca instrument de expansiune și mai mult ca un mecanism de stabilitate în perioadele cu volatilitate ridicată a încasărilor.

Segmentul liniilor de credit este susținut activ și de băncile mari, care oferă produse în principal pentru antreprenori și companii.

Banca Transilvania promovează credite rapide și linii de credit pentru business, utilizabile atât pentru capital de lucru, cât și pentru investiții de dimensiuni reduse.

Raiffeisen Bank are în ofertă linii de credit și overdraft pentru IMM‑uri, cu accent pe accesul flexibil la fonduri și pe adaptarea plafonului în funcție de necesarul companiei.

Aceste soluții presupun, de regulă, o documentație mai amplă și proceduri standard de analiză, dar oferă acces la sume mai mari, aspect esențial pentru firmele cu cifre de afaceri stabile și nevoi de finanțare constante.

Imaginea de ansamblu este următoarea: jucători fintech precum SafeCredit acoperă zona liniilor de credit rapide, 100% online, pentru persoane fizice, în timp ce băncile și IFN‑urile orientate spre business răspund nevoii companiilor de finanțare flexibilă a capitalului de lucru. Pentru client, diferența se reduce din ce în ce mai mult la trei criterii - viteză, transparență și calitatea experienței digitale.

Dacă tendința actuală se menține, linia de credit are toate șansele să înceteze să mai fie percepută ca un „produs special” și să devină un instrument financiar de bază, atât pentru gospodării, cât și pentru firme. Împrumuturile clasice, acordate o singură dată, ar putea rămâne, în timp, o soluție rapidă, rezervată proiectelor bine delimitate în timp și scop.