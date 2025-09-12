Tricolorul de la etajul 8

Costa Rica este o zonă seismică și reglementările în materie de înălțimea clădirilor sunt foarte stricte. Așa că fundația acestei clădiri a fost construită după o tehnologie modernă și este asigurată la 9 grade pe scara Richter. V-am mai spus că Jaco, localitatea mea, este un fel de o mică Mamaia a României, de numai 7.000 de locuitori. Însă fiind plaja la cea mai apropiată distanță de capitala țării, San Jose, este și cea mai vizitată. Plaja este absolut extraordinară, iar orășelul liniștit și primitor.

Ei bine, turiștii care se plimbă pe plaja Jaco sunt interesați să vadă de aproape clădirea și chiar să se așeze pe zona de plajă din apropierea ei. Dar mai este ceva care le atrage atenția. Balconul de la etajul 8. Spun asta pentru că acolo locuiesc eu. Pe balcon sunt desfășurate două steaguri uriașe, unul al Republicii Costa Rica și altul al României. Fie de la vânt, fie de la briză, cele două steaguri sunt perfect vizibile.

Turiștii curioși butonează Google să afle ale cărei țări este steagul roșu-galben-albastru, și cum de România, o țară aflată la mii de kilometri distanță, este prezentă pe acest balcon. A fost o surpriză extraordinară pentru mine când am aflat că „steagul de la balcon” a ajuns să fie o atracție a acestui loc absolut minunat. Turiștii fotografiază și de multe ori aceste poze apar pe rețelele de socializare. Steagul de la balcon a ajuns, iată, subiect de discuție și din vorbă în vorbă turiștii află că președintele Republicii Costa Rica a lucrat 4 ani în România, că vorbește perfect românește și că a folosit realizările și experiența din România în campania sa electorală din Costa Rica. De altfel, sloganul lui electoral a fost „Am reușit în România, voi reuși și în Costa Rica”. Noi am și scris un articol despre „«Românii» din fruntea Costa Rica”, preluat și în presa locală.

Utilitatea unei Ambasade în zonă

Acesta a fost un motiv pentru care am îndemnat mereu autoritățile din țara noastră să convingă demnitarii români să viziteze această țară denumită „Elveția Americii Centrale” și să stabilească legături economice, pentru că România are ce oferi, iar Costa Rica, de asemenea. În plus, Costa Rica are graniță cu Panama, o altă țară extrem de importantă nu doar în zonă, și unde eu aș vedea un Consulat al României. Repet, zona economică este extrem de importantă și trebuie să înțelegem că nu ne putem limita la infinit la relații de acest gen doar cu Uniunea Europeană.

Ar fi foarte utilă existența unei ambasade a României și a unui consulat în această zonă. Acum, în caz de urgență sau pentru o informație, românii, fie turiști, fie oameni de afaceri, trebuie să se adreseze fie Ambasadei României din Mexic, fie celei de la Bogota, Columbia, acestea fiind mai apropiate reprezentanțe diplomatice românești din toată această zonă a Americii Latine.

Am scris de mai multe ori că Panama și Costa Rica au devenit în ultimii ani ținte tot mai vizitate de turiști români. Am mai scris despre oameni de afaceri care aduc din Costa Rica pentru piața românească vapoare de cafea, nuci de cocos sau banane, iar o reprezentanță diplomatică românească ar fi binevenită. Un steag al României pe balconul meu, faptul că pe plicurile pentru tacâmuri din restaurante scrie „poftă bună” pe românește, înaintea limbilor franceză, engleză sau germană, că în Costa Rica există restaurantul Brașov, unde se produce bere „Dracula” și „Transilvania”... aceste aspecte nu sunt suficiente pentru promovarea țării noastre în America Centrală. Aștept să-mi scrieți și părerea voastră.

Noi, dragii mei, ne vedem vinerea viitoare în siguranță, cu pace și sănătate. Doamne ajută!

