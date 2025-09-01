Drumul Vinului atrage turiștii cu degustări, cazare în conace și evenimente culturale

Vizitatorii sunt fermecați de peisajele pitorești, degustările de vinuri nobile și cazarea în conace elegante. Domeniile viticole, întinse pe zeci de hectare, oferă o experiență de 5 stele, combinând tradiția cu relaxarea în natură.

Surprize pe Drumul Vinului

Pe dealurile Drăgăşanilor, pe unde curge Oltul, se întinde un complex viticol care acoperă 7 hectare. Aici se află soiuri albe și roșii apreciate de turiști, atrași de frumusețea locului și atmosfera primitoare. „Venim destul de des. Atmosfera este extraordinară și avem prieteni în zonă care au și ei vinărie”, povestește unul dintre vizitatori. pentru observatornews.ro.

Alina Podiuc, proprietara domeniului, spune că Drumul Vinului este destinat atât cunoscătorilor de vinuri, cât și familiilor care doresc să petreacă timp în natură și să descopere procesul de producție a vinului, de la culesul strugurilor până la vinificație.

Experiența constă în cazare în conace rafinate, restaurante cu preparate fine dar și concerte de jazz în vie. Intrarea în podgorie este gratuită dar consumul de mâncare și vin este contra cost. Pentru cei care aleg să rămână peste noapte, prețul unei camere duble este de 600 de lei.

Drumul Vinului nu este doar o destinație turistică, ci o invitație la redescoperirea tradițiilor locale și la bucuria degustării unor vinuri de calitate în decorul natural al podgoriilor românești.