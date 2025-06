Festivalul românilor la New York, în septembrie

Și la Los Angeles, și în Hollywood - Florida, și în Chicago, și în Ridgewood - New York, peste tot unde comunitățile românești sunt mai adunate. Se întâlnesc fie la un meci de fotbal al echipei naționale, fie de Ziua Națională, fie la un eveniment important, cum au fost, de exemplu, recentele alegeri.

Există și un mare eveniment, din anul 2000, o zi specială dedicată României la New York, organizată de obicei în a doua duminică din luna iunie, „Festivalul România pe Broadway”, la care participă zeci de mii de oameni, și români și americani, unde de-a lungul anilor au participat și foștii primari ai New York-ului Rudy Giuliani și Michael R. Bloomberg, și Majestatea Sa Regele Mihai, și congresmeni, și invitați de la București. Scopul festivalului este de a le oferi cetățenilor de pretutindeni oportunitatea de a experimenta cultura românească prin tradiții, muzică, artă, personalități și diverse alte manifestări autentice. Anul acesta festivalul era programat chiar pentru duminica aceasta, pe 15 iunie. Voiam să merg și eu în acest weekend la New York, să mă mai întâlnesc cu românii de acolo, să mai „punem țara la cale”. Eram pregătit să răspund la toate curiozitățile pe care le-ar fi avut, de la viața în România de după alegeri, la actualitatea socială, la prețuri etc. Din păcate, din cauza situației destul de tensionate din acest moment din SUA, evenimentul va fi reprogramat pentru 14 septembrie. Organizatorii au cerut scuze, „Ne pare rău să vă informăm că, din cauza unor circumstanțe neprevăzute, independente de voința noastră, cea de-a 24-a ediție a Festivalului Ziua României pe Broadway, programată inițial pentru duminică, 15 iunie 2025, va fi reprogramată în luna septembrie a acestui an”. Așa că n-am mai plecat la New York, însă, cu siguranță, voi merge în luna septembrie. Am cunoscuți care nu au lipsit niciodată de la eveniment.

Asta nu-i face însă pe românii din SUA să nu se întâlnească. Un prieten care locuiește în New York mi-a spus că mulți s-au adunat în mai multe localuri pentru a vedea meciurile de fotbal ale echipelor noastre naționale, iar marea lor dorință este ca echipa României să se califice la Campionatul Mondial de fotbal de anul viitor din America: „Așa putem urmări și noi meciurile naționalei la ore mai normale. Mergem și pe stadion să facem galerie. Ținem pumnii echipei să se califice”.

