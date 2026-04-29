Hotelierii acuză guvernul de sabotarea turismului românesc. Mai puțini turiști de 1 Mai la mare

Un protocol de colaborare cu Ministerul Economiei a fost sabotat chiar „din interior” - reclamă hotelierii. Aceștia mai spun că toate măsurile luate de Guvernul Bolojan sunt nu doar împotriva lor, ci a turismului românesc, în general, deși acest sector de activitate aduce între 12 și 15% din Produsul Intern Brut, împreună cu industriile conexe.

Hotelierii de pe Litoral sunt duși spre faliment de măsurile actualului guvern și sunt sabotați permanent de ministerele care ar trebui să le sprijine activitatea – pe primul loc fiind, la egalitate, Ministerul Economiei și Ministerul Mediului, au declarat reprezentanții FPTR, în cadrul unei conferințe de presă pe care au organizat-o ieri, fără sprijinul sau participarea autorităților centrale sau locale care fac opinie separată.

Proprietarii de hoteluri au explicat cum s-au pregătit pentru deschiderea sezonului estival la data prevăzută de lege, dar nerespectată de autorități, „fără sprijin și fiind sabotați în toate acțiunile. Deschiderea unei unități de cazare costă între 100.000 și 200.000 de euro, în fiecare an, iar de anul acesta se adaugă foarte multe taxe și impozite suplimentare, obligația de a plăti impozitul pe clădiri pe un an întreg, deși sunt unități sezoniere – costurile ajungând doar pentru impozitul pe clădire la circa 100.000 de euro. În plus, au crescut facturile la toate utilitățile și forța de muncă lipsește. FPTR a calculat un deficit de forță de muncă de circa 15-20.000 de angajați care s-ar fi putut rezolva cu personal adus din Asia, dacă actualul guvern nu ar fi dat o ordonanță de urgență chiar înaintea deschiderii sezonului, pentru a cere garanții de 1.000 de euro pentru fiecare persoană adusă la muncă în România.

Abandonați de stat, blocați prin noua legislație

„Turismul este departe de ceea ce ne dorim. Avem foarte mult de lucru, dar experiența noastră este foarte importantă. Noi reprezentăm, ca organizație, continuitatea în turism, pentru că suntem înființați în 1992 și reprezentăm memoria turismului românesc. După foarte mulți ani am încercat să deschidem sezonul la 1 Mai și să contracarăm acest cumul de crize. A fost sabotat demersul nostru, în ciuda protocolului cu Ministerul Economiei”, a declarat Dragoș Răducan, președintele reales al organizației patronale.

Reprezentanții FPTR spun că după două întâlniri cu secretarii de stat din Ministerul Economiei, în care s-au dezbătut pe larg problemele din turism, se așteptau ca autoritatea să vină cu soluții, dar nu s-a întâmplat nimic. Nu a existat nici măcar o informare către ministrul Economiei – care astăzi e prezent tot pe Litoral, dar la o acțiune organizată de USR, cu circuit închis - sau premierul Ilie Bolojan.

„Urma să avem o deschidere de sezon estival împreună, dar nu s-a întâmplat nimic. Au avut grijă atât guvernul, cât și autoritățile locale, prin impozite locale impuse în mod abuziv, să ne ia și ultima haină de pe noi. Unii hotelieri vor fi scoși la executare silită. Este inadmisibil. Numai pregătirea pentru deschiderea unui hotel ne costă între 100 și 200 de mii de euro și nimeni nu a ținut cont de acest lucru. Reprezentăm între 12 si 15 la sută din PIB. Noi nu putem funcționa fără distribuitori, iar dacă noi facem grevă și închidem hotelurile, nu vor mai avea clienți nici restaurantele. Dacă în anii trecuți, de 1 Mai stațiunile fierbeau de turiști, acum în Mamaia mai trec doar mașini de marfă. Noi, hotelierii, ne-am pregătit, suntem gata, am deschis și așteptăm turiștii, dar din 20.000 de locuri de cazare pregătite pentru 1 Mai sperăm să se ocupe 15.000 pentru o noapte sau două nopți”, a declarat Nicolae Bucovală, prim vicepreședinte reales al FPTR.

Consumul a scăzut cu 75% și în turism

Acesta mai spune că pe Litoral avem cazare încălzită și piscine încălzite, dar hotelurile sunt atacate prin toate modurile, atât de stat, cât și pe rețelele social media, prin fake news, fără posibilitatea de a se lupta cu toate aceste acțiuni concertate de mulți ani. Anul acesta s-a eliminat și posibilitatea de a face curățenie cu ajutorul autorităților locale care doar adunau sacii de gunoi, de la 1 aprilie, gunoiul a fost lăsat de fiecare hotel la marginea drumului, pentru că o decizie greșită a creat haos.

Mult lăudatul proiect de eliminare a economie bazate pe consum ne poate costa foarte mult, mai spun hotelierii. „Consumul a scăzut cu circa 75%, dar din acest consum face parte și turismul. Combustibilul s-a scumpit de trei ori în ultimele două luni. Cu ce să mai vină cineva de la Baia Mare? Ori își bat joc de noi, ori habar n-au ce se întâmplă cu turismul”, a mai spus Nicolae Bucovală.

Nu este doar lipsă de implicare

Dragoș Răducan susține că nu este vorba doar de o lipsă de implicare din partea autorităților, ci de sabotarea turismului, de la nivel de guvern. „Noi facem promovare, încercăm să aducem turiști, dar hotelurile sunt sabotate prin toate mijloacele posibile”, a explicat președintele FPTR. Același lucru spune și Nicolae Istrate, vicepreședinte FPTR: „Am 50 de ani in turism, dar ceea ce s-a întâmplat anul acesta pe litoral nu s-a mai întâmplat niciodată. Ministerul a refuzat să trimită echipe de control pentru îndrumare, până ieri, deși ar fi trebuit să vină din februarie, pentru deschiderea la timp a sezonului estival. Părerea noastră este că s-a sabotat. Am avut protocol cu ei. A fost saboraj. Cum e posibil să ai hotel pe sezon și tu să pretinzi impozite pe tot anul? Cine are interesul să distrugă de tot turismul?”, se întreabă Nicolae Istrate.

Avem hoteluri - și nu puține - care arată foarte bine, în care s-a investit foarte mult. La capitolul servicii stăm foarte bine, în unele resorturi suntem peste vecinii noștri din Bulgaria sau față de Grecia. Avem de toate în România, dar nu există o implicare a guvernului corespunzătoare, ci doar sabotaj. Nicolae Bucovală, prim vicepreședinte FPTR

Urmează amenzile pentru șezlonguri și umbrele

Costul muncii este o altă problemă: peste 15.000 de angajați deficit de personal, care nu se mai poate acoperi cu cei din spațiul non UE, decât dacă hotelierii care îi aduce plătește o garanție de 1.000 de euro pentru fiecare în parte. Dar mai sunt și alte probleme: angajatorii plătesc CAS, CASS, șomaj și toate taxele și impozitele la fel ca pentru angajații români, dar acești angajați non UE nu beneficiază nici de șomaj, nici de medic de familie, pentru că nu le permite legea.

Altă mare problemă este creată anual de Apele Române. Hotelierii care au reușit să câștige licitațiile pentru plaje așteaptă de aproape două săptămâni avizul instituției pentru amplasarea șezlongurilor și a umbrelelor, dar se așteaptă să nu le primească la timp și să fie amendați, pentru că persoana care se ocupă de avizare e în concediu.

De 1 Mai vor fi deschise doar circa 70-80 de hoteluri pe Litoral. Reprezentanții FPTR spun că mai mulți hotelieri ar fi vrut să deschidă, dar au renunțat în ultimul moment, din cauza costurilor mult prea ridicate și a scăderii dramatice a numărului de turiști.

