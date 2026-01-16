Ianuarie, luna prețurilor la jumătate în turism

Agențiile de turism au oferte la jumătate de preț pentru pachete „last minute”, dar și pentru vacanțele cumpărate cu 6-8 luni înainte, în regim „early booking”, iar biletele de avion se pot găsi la prețuri derizorii. De exemplu, Vola.ro are o campanie denumită „ieftinuarie”, unde cele mai multe oferte se pot găsi la jumătate de preț, până pe 30 ianuarie, dar există inclusiv reduceri cu până la 91% la unele bilete de avion, indiferent de destinația aleasă sau de perioada călătoriei. Hotelurile și pensiunile au, de asemenea, oferte speciale pentru lunile ianuarie și februarie, excepție făcând perioadele de sărbători – cele pe stil vechi, revelionul ospătarilor și zilele îndrăgostiților, când cererea este foarte mare și, de obicei, se fac rezervări cu multe luni înainte.

Cei care călătoresc mult și s-au obișnuit cu „vânătoarea de oferte” știu că în ianuarie ar trebui să caute cele mai bune prețuri pentru vacanțe și bilete de avion. Una dintre cele mai avantajoase variante pentru călătoriile în Europa este găsirea biletelor de avion cu reduceri substanțiale de preț, iar pe site-ul Vola.ro se fac reduceri cu până la 91%, până la finalul acestei luni, într-o campanie anuală deja cunoscută de clienții platformei online - „Ieftinuarie”. Până anul acesta Vola oferea reduceri de până la 51%, dar acum există o reducere istorică a prețurilor, pe acest site.

La Paris se poate zbura cu doar 30 de euro. La fel și la Birmingham, în Marea Britanie, sau la Girona, în Spania. La Bologna, Milano, Bruxelles sau Cracovia sunt zboruri cu prețuri care pornesc de la 25-27 de euro de persoană. Singura condiție este să fie cumpărate în luna ianuarie, pentru a beneficia de campania de reduceri de preț.

Cele mai bune oferte de vacanțe și circuite europene, inclusiv cu posibilitatea de a face croaziere, sunt tot în luna ianuarie, mai ales dacă este ales un pachet turistic „last minute”. Agențiile au lansat astfel de oferte cu plecare de pe 18 ianuarie, cu prețuri de la 350-370 de euro de persoană, pentru 7 nopți de cazare.

Avantajele rezervărilor timpurii

Vacanțele cumpărate în regim „early booking” au acum reduceri de până la 70%. Un sejur în Hurghada, Egipt, costă circa 200 de euro de persoană, la unele agenții de turism, iar unul în Grecia, pe insula Zakynthos, pornește de la 300 de euro de persoană. Prețurile diferă în funcție de agenția de turism, de perioadele alese pentru sejururi și de serviciile pe care le alege turistul.

În această lună, aproape toate agențiile de turism lansează oferte „early booking”, pentru toate destinațiile și toate perioadele anului. În afară de pachetele turistice vândute cu reduceri maxime, cele mai multe oferte au discounturi între 10% și 35%, fără să afecteze în vreun fel calitatea serviciilor oferite turiștilor.

Avantajele achiziționării unor pachete turistice în luna ianuarie nu sunt doar prețurile scăzute, în cadrul acestor campanii prin care agențiile de turism și hotelierii se asigură că vor avea un grad de ocupare de cel puțin 60% în timpul anului, ci mai înseamnă și asigurarea unor rezervări în perioadele de vârf de sezon, acestea fiind cele care se ocupă primele, pentru că cererea este în fiecare an foarte mare.

Trucuri pe care trebuie să le cunoască turiștii

Experții în turism recomandă, însă, o foarte bună documentare a ofertelor lansate de agenții în luna ianuarie, pentru că deja există o tendință de a cumpăra vacanțe în regim „early booking” în luna ianuarie, până pe 20 februarie, dar în ultimii doi-trei ani au apărut oferte mai bune în lunile de vară, mai ales în iulie, după ce s-a mai constatat și o tendință de scădere a prețurilor în plin sezon, în destinațiile cu litoral.

„Turiștii mai trebuie să știe că după pandemie, cei mai mulți hotelieri și agențiile de turism au convenit să promoveze plata vacanțelor în mai multe tranșe. De exemplu, la agenția IRI Travel, se dă un avans de 10%-20% la rezervare, apoi o plată intermediară și ultima tranșă cu o lună înainte de plecare, dacă se cumpără în regim early booking. Recomand acest tip de achiziție, mai ales pentru familiile care au copii și își programează din timp concediile, deși există reduceri foarte mari și la vacanțele last minute, însă sunt mai puține variante din care se poate alege. Există inclusiv oferte early booking pentru litoralul românesc, la hoteluri de lux, cu reduceri de până la 70%, de exemplu la Phoenicia, în timpul iernii, pentru perioada verii”, a explicat consultantul în turism Traian Bădulescu, pentru Jurnalul.

