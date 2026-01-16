Interdicție majoră la bordul avioanelor: Obiectul pe care pasagerii nu îl mai pot folosi în timpul zborului

Telefoanele, tabletele și laptopurile nu vor mai putea fi alimentate în timpul zborurilor prin baterii externe.

În aeronavele dotate cu prize sau porturi USB la scaun, acestea pot fi folosite pentru alimentarea directă a dispozitivelor, notează stiripesurse.ro.

Noi reguli de siguranță

Bateriile externe cu o capacitate de până la 100 Wh sunt permise în bagajul de mână dar cele mai puternice au nevoie de aprobarea specială a companiei. Transportul lor în bagajul de cală este interzis.

De asemenea, bateriile externe nu mai pot fi depozitate în compartimentele de bagaje de deasupra scaunelor, putând fi păstrate în buzunarul scaunului din față, în bagajul de sub scaun sau purtate direct de pasager.

Fac excepție dispozitivele medicale care au nevoie de alimentare constantă.

Cine aplică restricțiile

Măsura se aplică de companiile din Lufthansa Group, respectiv Lufthansa, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Edelweiss și Air Dolomiti.

Explicația se regăsește în siguranța pasagerilor, din cauza riscurilor pe care le reprerzintă bateriile din litiu.

De asemenea, și alte companii au interzis bateriile externe puternice, respectiv Emirates, Singapore Airlines, Thai Airways, China Airlines, Tigerair Taiwan. Korean Air cere vizibilitate totală pentru aceste dispozitive.

Soluții practice

Pasagerii sunt sfătuiți să își încarce complet telefoanele, tabletele și laptopurile înainte de îmbarcare și să verifice site-urile companiilor pentru detalii.