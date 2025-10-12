13 legi bizare din lume pe care turiștii trebuie să le știe înainte de a călători

1. Tocurile înalte, interzise la siturile antice din Grecia

Grecia, patria istoriei și a miturilor, își protejează comorile antice cu o lege neobișnuită: din 2009, este interzis să porți pantofi cu toc înalt în siturile arheologice, precum Acropole sau Partenonul. Motivul este simplu — tocurile pot deteriora pietrele vechi de mii de ani.

Această regulă simbolizează respectul grecilor pentru patrimoniul lor și invită turiștii să aleagă încălțăminte confortabilă, pentru a nu afecta vestigiile istorice.

2. Guma de mestecat, ilegală în Singapore

Singapore este renumit pentru curățenie, iar legea care interzice guma de mestecat, adoptată în 1992, contribuie la această imagine. Doar guma cu scop terapeutic este permisă, restul fiind interzisă la vânzare sau import. Cei care încalcă regula riscă amenzi usturătoare.

Măsura face parte din politica de „igienă socială” care promovează responsabilitatea civică. Așadar, dacă vizitezi Singapore, lasă guma acasă!

3. Afectivitatea publică, pedepsită în Emiratele Arabe Unite

În Emiratele Arabe Unite, gesturile de afecțiune în public — de la ținutul de mână la săruturi — pot duce la amenzi sau chiar arest. Legile stricte reflectă valorile islamice și conceptul de modestie.

Pentru turiști, regula este clară: evitați demonstrațiile de tandrețe în locurile publice, mai ales în Dubai sau Abu Dhabi, pentru a respecta cultura locală.

4. Păsările nu se hrănesc în Veneția

În Veneția, este interzis să hrănești porumbeii, mai ales în Piața San Marco. Legea a fost introdusă pentru a proteja clădirile istorice de daunele cauzate de excrementele păsărilor.

Această regulă ajută și la controlul populației de porumbei, menținând orașul curat și sigur. Respectarea legii contribuie la conservarea farmecului Veneției pentru generațiile viitoare.

5. Hainele camuflate, interzise în Caraibe

În țări precum Barbados, Jamaica sau St. Lucia, este ilegal ca civilii să poarte haine în stil camuflaj. Doar armata are acest drept. Scopul este evitarea confuziilor și menținerea ordinii publice.

Turiștii ar trebui să lase hainele militare acasă — înlocuiți-le cu ținute colorate, potrivite spiritului insulelor tropicale.

6. Jurăturile, pedepsite în Australia

În unele state australiene, precum Queensland sau Victoria, limbajul vulgar în public poate atrage amenzi sau muncă în folosul comunității. Autoritățile promovează un comportament respectuos în spațiile comune.

Chiar dacă expresiile colorate sunt uzuale în conversații, în public este mai bine să te abții pentru a evita sancțiunile.

7. Fără șlapi la volan în Spania

Spania interzice condusul în șlapi sau sandale fără prindere, considerându-le periculoase pentru controlul vehiculului. Poliția poate amenda șoferii care încalcă această regulă de siguranță rutieră.

Dacă închiriezi o mașină în Spania, poartă încălțăminte adecvată — o măsură simplă care îți poate salva viața.

8. Fără benzină pe Autobahn, Germania

Pe celebra Autobahn germană, oprirea din cauza lipsei de combustibil este ilegală. Șoferii sunt responsabili să-și alimenteze mașina la timp, iar încălcarea regulii se sancționează.

Legea vizează prevenirea accidentelor în zonele de mare viteză. Așadar, verifică mereu rezervorul înainte de drum!

9. Zâmbește sau plătești, în Milano

În Milano există o veche lege care cere locuitorilor să zâmbească, cu excepția situațiilor triste, cum ar fi funeraliile. Deși astăzi nu se mai aplică, regula simbolizează spiritul pozitiv al orașului.

Pentru turiști, este o invitație la bună dispoziție și la interacțiuni calde cu localnicii.

10. Armura, interzisă în Parlamentul Britanic

O lege din 1313 interzice purtarea armurii în clădirea Parlamentului din Marea Britanie. Deși anacronică, regula subliniază dorința de pace și siguranță în instituțiile publice.

Astăzi, legea are doar valoare simbolică, dar oferă o perspectivă interesantă asupra istoriei britanice.

11. Nu hrăni maimuțele sălbatice în Thailanda

În Thailanda, hrănirea maimuțelor din zonele turistice este interzisă. Animalele pot deveni dependente de mâncarea oferită de oameni și pot deveni agresive.

Respectarea acestei reguli protejează atât turiștii, cât și fauna locală, promovând un turism responsabil și durabil.

12. Nu trage apa după ora 22:00 în Elveția

În unele regiuni elvețiene, există o regulă neobișnuită: nu ai voie să tragi apa la toaletă după ora 22:00. Scopul este menținerea liniștii și respectarea vecinilor.

Această lege reflectă cultura ordinii și a respectului reciproc, specifică Elveției. Turiștii sunt încurajați să adopte aceleași bune maniere.

13. Nu te încrunta în Pocatello, Idaho

În orașul american Pocatello, o ordonanță din 1948 interzicea încruntarea în public, ca măsură de ridicare a moralului în vremuri grele. Deși nu mai este aplicată, legea rămâne o curiozitate locală.

Vizitatorii o pot privi ca pe o invitație la zâmbet și la o atitudine pozitivă — un suvenir moral al unei comunități optimiste.



Aceste legi bizare din jurul lumii arată cât de diversă este planeta noastră — nu doar prin peisaje, ci și prin reguli. Înainte de a pleca într-o nouă aventură, merită să te informezi despre legile locale. Respectul pentru cultura gazdă nu doar că te ferește de amenzi, ci transformă fiecare călătorie într-o experiență autentică și memorabilă, potrivit Bolde.