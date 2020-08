Meşendorf 65, o gospodărie cât o destinație turistică

România este țara tuturor posibilităților. Așa au considerat și soții Oana şi Adrian Udrea, care au lăsat Capitala și posturile importante pe care le aveau ca funcționari la bancă, pentru a deschide un punct gastronomic local, într-un sat din județul Brașov. În foarte scurt timp, Meşendorf 65 a devenit brand recunoscut pe plan internațional, frecventat de mii de turiști români și străini, anual. Iar un curs de preparat brânză maturată i-a transformat pe cei doi în producători locali de succes, care au făcut dintr-o simplă gospodărie o destinație turistică. O mare contribuție la succesul lor a avut-o și traseul de biciclete care leagă Sighișoara de Viscri și trece... prin bucătăria lor.

Un concept care poate îmbogăți toată România, peste noapte, a fost implementat cu mare succes, în satul Meşendorf: un punct gastronomic local unde se pot face degustări de brânză. E adevărat că nu orice fel de brânză, ci una lucrată cu multă trudă, brânză maturată, pe care soții Udrea au învățat să o facă după ce au participat la un curs organizat de o companie din Ungaria. Iar povestea punctului gastronomic local de pe harta turistică a Europei a-nceput acum câțiva ani, când cei doi treceau pe drumul național care leagă Brașovul de Sighișoara, căutând un loc de casă... un loc în care să se retragă, la pensie. Așa au ajuns la Meşendorf, foarte aproape de Saschiz, unde au cumpărat o casă veche, săsească, de lângă biserica fortificată. În numai trei ani, cu investiția familiei Udrea și cu multă muncă și dăruire, punctul de gastronomie locală de la Meşendorf a devenit cunoscut în toată Europa. „Am căutat un curs susținut de profesioniști, pentru a-nvăța să facem brânză maturată. Am găsit unul, organizat la Gheorghieni. Am învățat temeinic, apoi ne-am apucat să facem brânza, în colaborare cu un fermier din apropiere. Secretul succesului este să fie respectate regulile, care sunt destul de simple. Pentru a deschide punctul gastronomic local, am citit documentația, am respectat toate cerințele, apoi am depus dosarul și în trei zile am primit avizul de la DSV”, ne-a explicat Oana Udrea, care acum este fascinată de realizarea ei și a soțului, după o viață de muncă la birou, ea fiind angajată la Banca Naţională a României, iar el, la grupul Allianz Ţiriac.

Lapte cu specific local și flori de fân

Meşendorf 65 este acum un business de succes, căutat pentru „brunch-urile” organizate, un punct gastronomic local unde Oana prepară şi serveşte mese pentru turiştii care vor să guste din cultura săsească specifică zonei, iar soțul ei este responsabil cu prepararea brânzeturilor maturate. Meşendorf este unul dintre satele din Transilvania care formează regiunea denumită şi Ţara Ovăzului sau Haferland, întrucât localnicii obişnuiau să cultive cu precădere ovăz, favorizat de climatul mai aspru. Alături de alte sate, precum Viscri, Saschiz sau Criţ, Meşendorf a devenit o destinaţie de neratat pentru cei care sunt atrași de această zonă. Brânza maturată de la Meșendorf are foarte multe calități, fiind făcută din lapte cu... specific local. Și are povestea ei. „Am avut şansa de a cunoaşte o familie din sat, Mariana şi Adrian Stoian. Ei au fost de acord ca, în loc să dea întreaga producţie de lapte a micii lor ferme către marii procesatori, să pornească alături de noi în aventura producerii de brânzeturi maturate. Mai presus de toate – şi asta a fost baza deciziei comune de a produce brânzeturi maturate exclusiv din lapte crud – aveam avantajul nepreţuit de a putea utiliza lapte de primă calitate, de la văcuţe de rasă autohtonă, Bălţată Românească, crescute în sezon pe păşunile naturale din zonă şi hrănite iarna doar cu fân”, explică Oana Udrea. Acum, printre delicatesele punctului gastronomic local se numără și alte produse bazate pe același lapte, precum plăcintele cu smântână sau înghețata de casă, cu flori de fân.

Ceea ce trebuie să înțeleagă turiștii care vor să facă degustări de brânzeturi și să încerce preparatele culinare de la punctele gastronomice locale este faptul că acestea nu sunt restaurante sau fast-food-uri. Regulile acestora sunt altele: gătește o singură familie, nu există o echipă de bucătari și de ospătari, deci nu se poate servi cu aceeași rapiditate ca la un restaurant și nici nu există un meniu cu multe preparate. Tocmai de aceea, este nevoie de rezervare, făcută măcar cu o zi înainte, dar și de foarte multă răbdare, pentru că mai importantă este atmosfera de gospodărie rurală și calitatea preparatelor, gătite cu ingrediente proaspete și ecologice.



Am produs primele roţi de brânză în octombrie 2018, după ce, undeva în luna mai, ne mutaserăm la Meşendorf, lichidând absolut tot ce am avut la Bucureşti.

Oana Udrea, Meșendorf 65