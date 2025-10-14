O nouă atracție în Europa. Locurile inedite de pe vechiul continent care atrag tot mai mulți turiști

Aceste spații sunt considerate adevărate muzee în aer liber de către taphofili, iubitorii de cimitire și epitafuri.

Plimbările prin cimitire, noile preferințe ale turiștilor

Arhitectura, credința și arta se împletesc la morminte pentru a oferi o perspectivă aparte asupra trecutului și identității locale.

Cineastul Jono Namara, autodeclarat aphofil, a vizitat sute de astfel de lcouri din Europa, printre care celebrele Magnificent Seven din Londra, Père Lachaise din Paris sau Laeken din Bruxelles.

Pe lângă valoarea culturală, cimitirele oferă și o pauză binevenită de la aglomerația care sufocă multe orașe europene.

„Cimitirele sunt de obicei ascunse în cartiere autentice, departe de autocare și magazinele de suveniruri. Căutându-le, ajungi să te plimbi prin țesătura reală a unui loc. Vezi cum o cultură își amintește morții și, făcând asta, înțelegi cum alege să trăiască,” spune Namara.

Istoricul Dan O’Brien susține că aceste locuri sunt perfecte pentru plimbări și cunoașterea istoriei locului.

Printre cimitirele sale preferate sunt Greyfriars Kirkyard din Edinburgh, Tower Hamlets din Londra sau San Michele din Veneția.

„Aș menționa în mod special cimitirul San Michele din Veneția, un cimitir funcțional aflat pe o insulă. Este un loc liniștit, perfect pentru o plimbare sau pentru un moment de odihnă, chiar lângă zonele aglomerate de turiști. Și micuțul cimitir pentru animale din Parade Gardens, Bath, e o adevărată comoară ascunsă chiar în inima orașului!”, spune el.

El vrea să viziteze și cimitirele istorice din jurul orașului New Orleans, în special St. Louis No.1, potrivit dcnews.ro.