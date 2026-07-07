Paradisul ascuns al Europei. Țara cu peisaje uimitoare pe care turiștii încă o ocolesc

Pentru cei care caută liniște, natură și obiective istorice, Macedonia de Nord poate fi o alternativă excelentă.

Aflată la granița cu Grecia, această țară este încă una dintre cele mai puțin vizitate din Europa, deși oferă peisaje spectaculoase, orașe cu o istorie bogată și o gastronomie apreciată. Potrivit publicației Express, interesul turiștilor pentru această destinație este însă în creștere.

Tot mai mulți turiști descoperă Macedonia de Nord

În 2025, Macedonia de Nord a fost vizitată de aproximativ 900.000 de turiști, iar numărul acestora a crescut cu aproximativ 7% față de anul precedent.

Creșterea este susținută și de introducerea unor noi zboruri directe operate de companii aeriene low-cost către principalele orașe ale țării, ceea ce face destinația mai ușor accesibilă pentru turiștii europeni.

Munți, lacuri și natură spectaculoasă

Unul dintre cele mai mari atuuri ale Macedoniei de Nord este peisajul natural. Aproximativ 80% din suprafața țării este acoperită de munți și lacuri, ceea ce o transformă într-o destinație ideală pentru iubitorii de drumeții, ciclism, caiac sau sporturi de iarnă.

Printre cele mai cunoscute atracții se numără Lacul Ohrid, inclus în patrimoniul mondial UNESCO și considerat unul dintre cele mai vechi și mai adânci lacuri din Europa.

La doar câțiva kilometri de capitala Skopje se află și Canionul Matka, o zonă spectaculoasă, apreciată pentru peșteri, trasee de drumeție și plimbări cu barca.

Orașe istorice și obiective culturale

Pe lângă frumusețea naturii, Macedonia de Nord impresionează și prin patrimoniul său cultural.

Turiștii pot vizita Parcul Național Mavrovo, una dintre cele mai importante arii protejate ale țării, dar și orașul Bitola, renumit pentru arhitectura elegantă și pentru situl arheologic Heraclea Lyncestis, care păstrează vestigii din perioada antică.

Bucătărie cu influențe balcanice și mediteraneene

Experiența unei vacanțe în Macedonia de Nord este completată de gastronomia locală, care îmbină influențe balcanice, mediteraneene și otomane.

Cu peisaje spectaculoase, obiective istorice și un număr încă redus de turiști comparativ cu destinațiile consacrate din regiune, Macedonia de Nord începe să fie descoperită de tot mai mulți călători care își doresc o vacanță liniștită, departe de aglomerația din marile stațiuni turistice.