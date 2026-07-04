Noua „Barcelona” a Europei este aproape de România și costă mult mai puțin

Este vorba despre orașul de coastă Sopot, aflat pe coasta baltică a Poloniei. În curând „toată lumea va vorbi”, avertizează expertul britanic. Expertul în călătorii Rob Brooks le recomandă turiștilor să uite de Barcelona și să-și îndrepte atenția către o bijuterie ascunsă la „jumătate de preț”, potrivit Express.

„Tocmai am găsit Barcelona din Europa de Est și cu siguranță nu ați auzit niciodată de ea. Așadar, iată câteva indicii - este la jumătate de preț, la aproximativ două ore de zbor din Marea Britanie, este excelentă pentru familii și poate chiar părea un lux adevărat dacă rezervi inteligent”, a explicat expertul într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare.

Brooks susține că Sopot ar putea deveni în curând unul dintre cele mai populare locuri din Europa.

„Are o plajă imensă cu nisip auriu, are o mulțime de baruri și restaurante pe malul mării... străzi colorate, arhitectură frumoasă și există o mulțime de hoteluri de lux și un dig masiv care se întinde direct în mare”, a spus el.

În plus, destinație nu este „nici pe departe la fel de aglomerată sau scumpă” ca Barcelona și este accesibilă din toată Europa. Zona oferă foarte multe distracții, iar temperaturile vara nu trec de 30 de grade Celsius.

„Poți petrece dimineața pe plajă, să te plimbi pe străzi vechi și frumoase după-amiaza, să mănânci incredibil de bine. Temperaturile de vară ajung până la 26 de grade... Chiar nu cred că acest loc va rămâne un secret mult mai mult timp”, a declarat el.

Sopot este un oraș situat pe coasta Mării Baltice a Poloniei. Stațiunea din secolul al XIX-lea se află la doar 20 de minute cu trenul de orașul Gdansk.

(sursa: Mediafax)