Pescuit turistic pe valurile Pacificului (2)

Fără să mă laud, disciplina membrilor echipajelor și faptul că erau bine plătiți a completat tabloul de servicii excelente. În afară de „chioșcul" nostru de vânzare din centrul orășelului, aveam și o rețea de oameni care lucrau în recepțiile hotelurilor abia apărute și oameni care mergeau pe străduțe, mai ales în sezon, care împărțeau oferte și discutau direct cu turiștii.

Cea mai mare parte a pescarilor și turiștilor nu luau peștele prins și atunci echipajul îl dădea restaurantelor de unde își completa veniturile. Apoi și mica generozitate a turiștilor pescari a făcut ca afacerea mea să fie un magnet al racolării de personal instruit și amabil.

Prețurile, la vremea aceea, pentru o zi de pescuit, variau de la 600 de dolari la 1.500 de dolari per barcă. Acum, în 2023, în plin sezon, o zi de pescuit a ajuns la 3.000 de dolari. La maximum 6 pescari capacitate. Am ținut afacerea până în 2011. După care s-a întâmplat inevitabilul. Am primit o ofertă de nerefuzat și am vândut businessul. Deja bărcile mele nu mai erau ultimul strigăt. Au apărut bărcile cu sonar care duceau pescarii deasupra bancului de pește, viteza lor era mai mare, aveau sistem de pescuit modern cu 6-8 undițe în același timp. Dar pescuitul în Ocean este la mare căutare și acum, chiar dacă prețurile au crescut și de patru ori. Doar că necesită foarte, foarte multă muncă și o strictă supraveghere.

Care este pontul pe care îl ofer noilor veniți? Să cumpere o barcă model mai vechi, la mâna a doua, să lucreze în familie, căpitan (cursurile pentru astfel de ambarcațiuni durează o lună) și pescar (cel care pune momeala și trage la urmă, când peștii uriași sunt prinși). Vin familii tinere, mai ales din Statele Unite, muncesc pe brânci, fac ei totul și câștigă binișor. Cei care vin să fie direct „patroni" de bărci și să se îmbogățească peste noapte nu au mari șanse. Concurența este extrem de dură. Dacă acum 15 ani vorbeam de câteva bărci, acum 10 ani de câteva zeci de bărci, în acest moment sunt sute de bărci și tot nu fac față avalanșei de turiști. În concluzie, este o afacere care, dublată de foarte multă muncă, poate asigura unei familii un trai mai mult decât decent.

Dragii mei cu Jurnalul sub braț, să ne vedem vinerea viitoare, în siguranță, pace și sănătate. Doamne Ajută!