România lipsește de pe harta diplomatică a Americii Centrale

În Statele Unite și în Canada găsești relativ ușor o formă de reprezentare românească. Consulate, consulate onorifice, ambasade, comunități mari de români, oameni care îți pot explica unde mergi și ce trebuie să faci. Chiar și când lucrurile se complică, ai senzația că statul român există undeva aproape.

În America Centrală însă, sentimentul este exact invers. Acolo realizezi cât de mare este lumea și cât de mică este prezența diplomatică a României. Ambasada din Mexico City rămâne singurul punct important de sprijin pentru o regiune uriașă. Iar pe hartă, distanțele arată mult mai puțin dramatice decât sunt în realitate. Până la urmă, America Centrală nu înseamnă doar plaje exotice și hoteluri pentru turiști americani. Înseamnă țări întregi, economii în creștere, milioane de oameni și tot mai mulți europeni care circulă prin zonă. Și, desigur, tot mai mulți români.

Românii călătoresc mult în lume, statul rămâne în urmă

Când ajungi în Costa Rica sau Panama, începi să vezi altfel problema. Nu te mai gândești doar la vacanță. Te gândești ce faci dacă pierzi pașaportul. Dacă ai o problemă medicală serioasă. Dacă apare o situație juridică. Dacă trebuie să rezolvi un act urgent. Sau pur și simplu dacă ai nevoie să vorbești cu cineva care reprezintă oficial România. Atunci descoperi că România este foarte departe.

Sigur, trăim în epoca digitală. Multe lucruri se rezolvă online. Dar nu toate. Iar când apare o problemă reală, prezența fizică a unui consulat sau a unei ambasade devine brusc extrem de importantă.

În mod paradoxal, România pare că încă își proiectează infrastructura diplomatică după harta migrației de acum 20-30 de ani. Evident, marile comunități din Italia, Spania, Germania, Anglia sau America de Nord au nevoie de sprijin consular consistent și nimeni nu contestă asta. Numai că lumea s-a schimbat enorm. Românii nu mai circulă doar între București și Europa Occidentală. Astăzi îi găsești peste tot: în Asia, în America Latină, în zone unde până nu de mult aproape că nu existau.

America Centrală începe să conteze tot mai mult

Panama controlează una dintre cele mai importante rute comerciale ale lumii prin Canalul Panama. Costa Rica a devenit una dintre cele mai stabile și dezvoltate economii ale regiunii, cu investiții importante în tehnologie și servicii. Tot acolo apar din ce în ce mai mulți europeni care lucrează de la distanță, antreprenori, investitori, oameni care stau luni întregi și nu doar câteva zile de concediu. Iar România aproape că lipsește diplomatic din toată această zonă.

Poate că o ambasadă completă ar părea prea mult pentru început. Dar măcar un consulat regional, fie în Panama, fie în Costa Rica, ar începe să aibă logică. Nu doar pentru turiști. Ci și pentru relațiile economice, pentru firme, pentru marinari, pentru oamenii care tranzitează regiunea sau pentru comunitățile românești mici, dar tot mai vizibile. Pot da exemplu succesul Ambasadei României din Peru.

Pentru că diplomația modernă nu mai înseamnă doar recepții elegante și fotografii oficiale. Înseamnă prezență. Înseamnă acces. Înseamnă sentimentul că statul tău există și în locurile unde ajungi.

Și poate că realizezi cel mai bine cât de importantă este o ambasadă exact în momentul în care nu o ai aproape.

Noi ne revedem săptămâna viitoare, cu sănătate, în pace și siguranță. Doamne ajută!

