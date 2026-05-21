Ce spune DSU despre cazul elevului mort în Bacău după ce ambulanța a ajuns târziu

Tragedie în Bacău: un elev de clasa a VIII-a a murit după ce ambulanța cu medic a ajuns după aproape două ore

Un caz dramatic petrecut în județul Bacău a stârnit revoltă și numeroase reacții în spațiul public, după ce un elev de clasa a VIII-a și-a pierdut viața, iar ambulanța cu medic ar fi ajuns la locul solicitării la aproape două ore de la apelul la 112. Profesorii, localnicii și apropiații familiei acuză întârzieri grave în intervenția medicală și lipsa personalului necesar pentru gestionarea unei situații de urgență de asemenea amploare.

În urma apariției informațiilor în spațiul public, Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis un comunicat oficial în care își exprimă regretul pentru tragedia produsă și anunță declanșarea unor verificări.

DSU transmite condoleanțe și anunță controale

Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență au reacționat după valul de acuzații și întrebări apărute în spațiul public.

„Departamentul pentru Situații de Urgență își exprimă profundul regret pentru tragedia petrecută în județul Bacău și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor afectați de pierderea copilului”, au transmis oficialii instituției.

DSU a explicat și modul în care sunt gestionate apelurile de urgență prin sistemul 112, subliniind că solicitările nu sunt direcționate direct către SMURD.

„Apelurile de urgență sunt efectuate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, și nu direct către SMURD. După preluarea apelului, cazul este direcționat și gestionat, conform procedurilor operaționale în vigoare, de către structurile competente responsabile de intervenție”, se arată în comunicatul transmis de instituție.

Ce echipaje au fost trimise la intervenție

Potrivit informațiilor oferite de Departamentul pentru Situații de Urgență, la cazul din județul Bacău au fost alocate două echipaje aparținând Serviciului de Ambulanță Județean.

„În cazul acestui nefericit incident, la locul solicitării au fost alocate un echipaj de tip B aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Bacău și un echipaj de tip C aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Bacău”, au precizat reprezentanții DSU.

Cu toate acestea, localnicii și cadrele didactice susțin că intervenția a venit mult prea târziu, iar timpul de așteptare ar fi fost decisiv în deznodământul tragic.

Moartea adolescentului a provocat un val de emoție în comunitate, iar oamenii cer acum explicații clare despre modul în care a fost gestionată intervenția medicală.

Raed Arafat și Ministerul Sănătății au decis trimiterea unei echipe de control

În contextul presiunii publice, DSU a anunțat că s-a sesizat din oficiu și că va fi trimisă o echipă de control în județul Bacău pentru a verifica toate aspectele legate de acest caz.

„Departamentul pentru Situații de Urgență, instituție care asigură coordonarea operațională a serviciilor publice de ambulanță, s-a sesizat din oficiu cu privire la acest caz. În urma unei discuții purtate între secretarul de stat, șef al DSU, dr. Raed Arafat, și ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a fost decisă trimiterea unei echipe de control a DSU în județul Bacău, pentru efectuarea verificărilor necesare și analizarea modului de gestionare a intervenției”, se mai arată în comunicatul oficial.

Instituția a subliniat că toate verificările vor fi realizate împreună cu structurile responsabile și că scopul acestora este clarificarea completă a intervenției.

„Totodată, subliniem faptul că verificările și demersurile instituționale sunt realizate în cooperare, într-un efort comun al structurilor responsabile, pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de această intervenție”, au transmis oficialii.

DSU cere prudență înaintea concluziilor finale

În finalul comunicatului, Departamentul pentru Situații de Urgență a făcut apel la prudență și a precizat că este prea devreme pentru stabilirea unor concluzii definitive înainte de finalizarea anchetei oficiale.

„Înțelegem emoția și preocuparea generate de această situație, însă considerăm că formularea unor concluzii înainte de finalizarea verificărilor oficiale este prematură. Rezultatele controlului vor fi analizate cu obiectivitate, în conformitate cu prevederile legale și procedurale aplicabile”, au transmis reprezentanții DSU.