După premiere de top, în cinematografe: „Star Wars” și „Mă mut la mama”

Urmașii vechilor eroi se întâlnesc într-o nouă republică, luptând cu fantomele vechiului imperiu. În avanpremieră, filmul prezentat în format 3D a reușit să țină cu sufletul la gură sutele de cinefili care au retrăit experiențe din copilărie și adolescență, la Cinema City Afi Cotroceni,din Capitală. Pentru iubitorii comediei românești, pe marile ecrane debutează filmul „Mă mut la mama”, cu un umor de situație debordant, care a stârnit hohote de râs în sălile de cinema, cu ocazia lansării producției, la care a participat întreaga echipă a filmului. Evenimentul de lansare a avut loc miercuri, tot la Afi Cotroceni, unde publicul a putut interacționa cu actorii, înainte și după vizionare.

„Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, este noul film al îndrăgitei francize cinematografice create de George Lucas. Noul film „Star Wars” care poate fi vizionat, începând de astăzi, în cinematografele din România a fost creat după numele din spatele serialului „The Mandalorian”. Scenaristul și regizorul noului film „The Mandalorian and Grogu” și-au propus să ducă povestea mai departe, pentru a crea o nouă generație de personaje „Star Wars”, dar și una a fanilor.

Jon Favreau, creatorul serialului „The Mandalorian” și-a plasat acțiunea noii povești, ca o continuare a evenimentelor din sezonul 3 al serialului de pe Disney+, dar filmul poate fi savurat și de către cei care nu cunosc serialul.

„Imperiul cel rău a căzut, iar lorzii războiului imperiali sunt încă răspândiți prin galaxie. În timp ce tânăra Republică Nouă lucrează pentru a proteja tot ceea ce Rebeliunea a luptat să obțină, aceștia au solicitat ajutorul legendarului vânător de recompense mandalorian Din Djarin și al tânărului său ucenic Grogu”, arată descrierea oficială a filmului, publicată de Disney.

Este unul dintre cele mai așteptate filme ale anului, atât datorită popularității francizei „Star Wars” în general, cât și datorită succesului de care s-a bucurat serialul „The Mandalorian” pe platforma de streaming Disney+. Foarte mulți dintre fanii tineri ai serialului s-au bucurat de vizionare în avanpremieră, unii transformându-se în personaje ale producției Disney.

O nouă poveste cu „happy end”

Istoria „Star Wars” a început în anul 1977 și a creat mai multe generații de fani, într-un curent mondial. Noile producții, din 1999 - „Amenințarea Fantomei” - și „Răzbunarea lui Sith”, din 2005 se află încă pe primele poziții în clasamentul celor mai urmărite 10 filme de pe Disney+.

În noul episod, lansat astăzi și în România, eroul principal este vânătorul de recompense Din Djarin (Pedro Pascal) – sau Mandalorianul, care îl protejează pe Grogu sau „Baby Yoda”, urmașul personajului din vechea serie „Star Wars”.

Dar apar și urmașii personajelor negative din familia Hutt, într-o versiune nouă, între care se duce o luptă internă ce deturnează acțiunea întregii povești. Acțiunea are loc după căderea Imperiului Galactic din „Return of the Jedi”, în timp ce Noua Republică încearcă să mențină pacea, chiar dacă lorzi ai războiului și gangsteri fac ravagii în galaxie. Mandalorianul lucrează pentru Noua Republică și primește misiunea de a-l salva pe tânărul Rotta the Hutt (Jeremy Allen White, cunoscut din serialul „The Bear”) care a fost capturat.

Versiunea 3D și experiența IMAX introduc publicul în universul îndepărtat al poveștii Disney, printre mașinile zburătoare și scenele de luptă intense, oferind o experiență plină de adrenalină, de la început, până la final.

O comedie între teatru și film

Tot de astăzi, în cinematografe este așteptat publicul cinefil care vrea o porție mare de hâr, la comedia românească „Mă mut la mama”- în regia lui George Buzoianu și Gelu Colceag, cu îndrăgiții actori Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas Petrescu, Adrian Păduraru, Carmen Tănase, Maia Morgenstern, Paula Chirilă, Ana Odagiu și Doina Teodoru.

Povestea unei familii aparent banale, din București, se transformă într-o serie de aventuri hilare, cu răsturnări de situație neașteptate și legături nebănuite între personaje. Comicul de situație transformă banalitatea în aventură, la fiecare pas, iar firul narativ se complică din ce în ce mai mult, pe măsură ce personajele se adâncesc în intrigă.

Este și o poveste de iubire și de familie, în care relațiile sănătoase câștigă, la final, o luptă a orgoliilor, agravată de neînțelegeri și interpretări eronate.

Filmul lasă piesa de teatru să transpară din spatele camerelor de filmat, într-o interpretare ce duce publicul cinefil cu gândul la scena de teatru.

