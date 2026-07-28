Pleci în Grecia? Iată cele 6 baruri care au intrat în topul celor mai bune din Europa

Noua ediție a clasamentului „Europe's 50 Best Bars” confirmă că scena cocktailurilor din Grecia traversează cea mai bună perioadă din istoria sa.

Grecia este țara cu cele mai bine clasate baruri din Europa în 2026, potrivit prestigiosului top Europe's 50 Best Bars, realizat pe baza voturilor a peste 300 de specialiști din industria băuturilor și ospitalității, scrie greekreporter.com

Nu mai puțin de șase baruri grecești au intrat în clasament, iar performanța este cu atât mai impresionantă cu cât primele două locuri sunt ocupate de localuri din Atena.

Cel mai bun bar din Europa este în Atena

Marele câștigător al ediției din acest an este Line, un local din cartierul Kato Petralona, amenajat într-o fostă galerie de artă.

Conceptul este diferit de un bar obișnuit. Sub același acoperiș funcționează un restaurant, o mică berărie, o cramă, o cafenea și un cocktail bar.

Elementul care îl face unic este accentul pus pe fermentare și sustenabilitate. Multe dintre ingredientele folosite sunt produse chiar acolo, de la bere și vin până la oțet și pâine, iar resturile alimentare sunt reutilizate pentru prepararea altor produse.

Barul produce inclusiv propria gamă de băuturi fermentate din fructe, realizate fără struguri.

Locul doi are o poveste aparte

Pe poziția secundă se află The Bar in Front of the Bar, tot din Atena.

Povestea lui este neobișnuită. Localul a apărut în 2021, când proprietarii au fost nevoiți să închidă temporar spațiul interior și au început să servească băuturi printr-o mică fereastră direct către stradă.

Ideea a avut atât de mare succes încât a rămas permanentă.

Astăzi, barul funcționează atât în interior, cât și prin celebra "fereastră", iar cocktailurile sunt pregătite folosind ingrediente cumpărate de la producători locali și surplusuri alimentare care altfel ar fi fost irosite.

Alte patru baruri grecești au intrat în top

Atena confirmă că a devenit una dintre capitalele europene ale cocktailurilor.

În clasament se mai regăsesc:

Barro Negro (locul 13), specializat în tequila și mezcal, cu peste 200 de etichete diferite;

Baba au Rum (locul 14), unul dintre cele mai cunoscute baruri dedicate romului din Europa, cu peste 400 de sortimente;

The Clumsies (locul 30), un local devenit deja celebru la nivel mondial și prezent ani la rând în topurile internaționale;

Gorilla (locul 33), din Salonic, care confirmă că și al doilea oraș al Greciei începe să atragă atenția pasionaților de cocktailuri.

Londra are cele mai multe baruri în clasament, dar Grecia domină podiumul

Deși Londra are șapte localuri incluse în top, iar Barcelona șase, nicio altă țară nu reușește să ocupe primele două poziții, performanță reușită anul acesta de Grecia.

Top 10 cele mai bune baruri din Europa în 2026

Line – Atena

The Bar in Front of the Bar – Atena

Sips – Barcelona

Himkok – Oslo

Bar Nouveau – Paris

Moebius Milano – Milano

The Cambridge Public House – Paris

Mirror Bar – Bratislava

Paradiso – Barcelona

Connaught Bar – Londra

De ce îi interesează și pe români

Grecia rămâne și în 2026 una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru turiștii români. Pentru cei care își petrec câteva zile în Atena înainte de a ajunge pe insule sau la întoarcerea din concediu, aceste baruri pot deveni opriri interesante, mai ales că toate sunt apreciate pentru cocktailurile originale, ingredientele locale și experiența oferită, nu doar pentru băuturile servite.

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