Sărbători fericite!

Ca peste tot în lume și aici, în Costa Rica, oamenii iubesc Crăciunul. Lasă totul deoparte și se bucură de nașterea Domnului. Mi-am împodobit bradul, ca în fiecare an, am pus luminițe pe toate balcoanele și am dat comandă la carmangeria din oraș să-mi pregătească fripturile și cârnații. Făcute pe grătar gata de pus în farfurii. Salată de boeuf am făcut noi în casă, salata specifică zonei tot de noi făcută și, desigur, țuică și vin din România. Masa aranjată și cadourile sub brad. Da, este nițel peste mână să petreci Crăciunul în pantaloni scurți și să stai pe balcon să asculți valurile în noapte. Dar fiecare loc are farmecul lui. Recunosc că nu toți din jur s-au pregătit în mod special. Doar că eu nu țin cont de temperatura de afară și nici de faptul că petrec pe malul Oceanului Pacific. Și totuși este diferit modul în care petrecem noi Crăciunul și modul în care înțeleg ei să îl petreacă. Eu nu concep Crăciunul fără brad împodobit.

Aici majoritatea sărbătoresc Nașterea Domnului printr-o cină festivă, în familie, și cam atât. Nici tradiția darului de la Moș Crăciun nu este luată foarte în serios. La noi este altceva. Dacă nu ai un mic pachețel, uneori cu ceva simbolic, sub brad, nu este Crăciunul. Așa că am organizat „ca acasă”! Sigur fără piftie și fără alte bunătăți pe care nu avem cum să le facem aici, dar restul este pe masă. Dar am pregătit totul ca să fim cu veselie și credință. Desigur, ne este dor de zăpadă și de șoriciul de porc, de colindători, dar în suflet avem tot ceea ce aveți și voi acasă. Să fiți fericiți de Crăciun și tot anul!

Noi ne auzim vinerea viitoare, cu sănătate, în pace și siguranță. Doamne ajută!

