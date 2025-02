Schengen atrage mai mulți vizitatori în țara noastră

Creșterile din acest domeniu s-au bazat, după anul 2018, aproape exclusiv pe vacanțele românilor în țară, la care au avut o contribuție importantă și voucherele date de statul român angajaților, pentru a încuraja călătoriile în România. Pentru prima oară, una dintre agențiile de turism anunță că va aduce străini în țara noastră, prin eforturi proprii. Deși s-au alocat fonduri de la bugetul statului pentru organizarea zonelor cu potențial, prin crearea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD-uri), iar acestea ar trebui să contribuie semnificativ la promovarea ofertelor din respectivele destinații, pentru a atrage străinii, exact acolo unde e cea mai mare nevoie, în Constanța, OMD-ul județean nici măcar nu participă la Târgul de Turism al României, ediția de primăvară.

Agențiile de turism din România s-au orientat, în ultimii ani, aproape exclusiv spre vânzarea vacanțelor în străinătate, iar componenta de „incoming” a fost foarte slab reprezentată. Pe de altă parte, sumele uriașe pe care statul român le-a investit în promovarea țării noastre ca destinație turistică nu au dat rezultate, pentru că nu au adus o creștere semnificativă a numărului de străini care aleg să viziteze România.

Autoritățile au vorbit, mult timp, despre un litoral plin cu turiști străini pe care și l-ar fi dorit, dar creșterile pe acest segment nu s-au văzut. În plus, deși în județul Constanța sunt înființate 4 OMD-uri – Mangalia, Mamaia-Constanța, Năvodari și OMD-ul județean Constanța – cel județean nu participă nici măcar la TTR, cel mai mare târg de turism al României, care se va desfășura în perioada 20-23 februarie, la Romexpo București.

În schimb, o agenție de turism s-a hotărât să facă din propriile fonduri promovarea României în străinătate, pentru incoming. Bibi Touroperator va lansa, la TTR, un concept inovator de poziționare, pentru a reflecta evoluția pieței și direcțiile pentru următorii 10 ani.

„Dacă vom avea, ca țară, o creștere cu 16,6% a numărului de turiști străini, în acest an, vom atinge nivelul anului 2019. În general, străinii vin în București și în orașele mari. Din păcate, ponderea pe zona de litoral este sub 1%. Cu toate acestea, avem semnale că ar putea exista cerere și pentru Litoral. Le-am întâlnit în Londra, în Polonia, la Varșovia, am primit cerere din Franța și din Germania. Ne ajută și Schengenul, pentru că turiști străini sunt obișnuiți să circule liber prin toată Europa și îi deranja controlul la graniță, în România. Politici publice pentru incoming trebuie să existe”, a explicat, pentru Jurnalul, Adrian Voican, președinte Bibi Group4travel.

Se așteaptă creșteri cu 10-15%

Conform Institutului Național de Statistică, în 2024 numărul turiștilor străini care au vizitat România a fost de 2.394,9 în creștere față de 2023 cu 10,6%, dar sub nivelul din 2018, când au fost 2.785,4 mii. Pentru 2025 se estimează o creștere a incomingului de 10-15% și venituri din incoming de peste 1,5 miliarde de euro.

Statisticile arată că anul trecut, pentru prima dată s-a depășit pragul de 14 milioane de sosiri în unități de cazare autorizate din România, înregistrându-se o creștere cu 4,5% față de 2023 și cu 7,7% față de 2019, cu un număr de 14.263,7 de sosiri. În primele 11 luni din 2024 s-a depășit tot anul 2019. În 2024 înnoptările au însumat 30.191,2 mii, depășind valorile din 2019, când au fost 29.870,4 mii.

Pentru Bibi Touring Touroperator, numărul sosirilor în structuri clasificate de turism a fost cu 8% mai mare față de anul 2023 și cu 10% mai mare față de 2019. Din perspectiva agenției, anul s-a încheiat în creștere, cu vânzări de 11 milioane de euro și un număr de turiști care se apropie de 100.000. Rezervările prin programul „Înscrieri Timpurii” au reprezentat peste 30% din totalul rezervărilor, cu reduceri de prețuri cuprinse între 10 și 50%.

Analiștii agenției au constatat că turiștii români au fost mai atenți cu bugetul alocat vacanței, preferând hoteluri mai bine poziționate în piață, cu facilități și servicii multiple în defavoarea duratei sejurului care în unele cazuri a scăzut, ajungând în medie la 4,4 nopți pentru litoral, 3,1 pentru munte - balneo și 3 nopți pentru Delta Dunării. Plata cu vouchere de vacanță a reprezentat aproape 30% din ponderea rezervărilor.

Pentru zona de litoral, 35% dintre turiști au preferat unități clasificate de 3 stele și 60% pe cele de 4 și 5 stele, iar pentru zona de munte-balneo proporția a fost constantă, în jur de 45%, atât pentru unitățile de 3 stele, cât și pentru cele de 4 și 5 stele.

În lunile de vară din 2024, creșterea pentru Delta Dunării a fost de aproape 17%, în comparație cu aceeași perioadă din 2023. Numărul de înnoptări a crescut cu aproape 19%. Cele mai solicitate destinații pentru vacanța de vară din Delta Dunării au fost Sulina, Crișan, Mahmudia și Sfântu Gheorghe.

Pe Litoral se cer ofertele all inclusive

Deschiderea granițelor către Europa prin aderarea completă la Spațiul Schengen este o oportunitate pentru creșterea numărului de turiști. Reprezentanții agenției Bibi Touroperator spun că promovarea României la târgurile internaționale de turism este esențială pentru atragerea străinilor pe anumite nișe, cum ar fi turismul de sănătate, rural sau circuite culturale, după ce țara noastră a fost inclusă în topuri internaționale de profil. Estimarea agenției este că acest lucru, corelat cu eliminarea restricțiilor la frontierele UE și acordarea facilităților pentru turiștii străini, ar putea genera un flux de aproape 3 milioane de vizitatori.

Alte estimări, pentru anul 2025, sunt legate de creșterea în continuare a rezervărilor timpurii, pentru care agențiile acordă reduceri de până la 45% din valoarea standard a pachetelor turistice. De asemenea, este în continuare în creștere interesul românilor pentru hotelurile de 4 și 5 stele, cu servicii all inclusive și facilități care includ de exemplu accesul la plaja privată a hotelului. Pe litoral, de anul acesta vor fi mai multe locuri de cazare all inclusive, în 54 de hoteluri cu 12.583 de camere, față de 11.873 din 51 de hoteluri, câte au fost anul trecut.

Înscrierile timpurii sunt în creștere

Ia amploare și componenta de Ecoturism. „Pentru 2025 se remarcă un interes sporit pentru experiențe autentice în natură care permit o interacțiune cu mediul în care evenimentele outdoor reprezintă un stil de viață, departe de activitatea cotidiană. Ecoturismul, din ce în ce mai prezent în planificarea unei vacanțe de familie, câștigă numeroși susținători, protejarea mediului, a valorilor tradiționale și patrimoniului cultural fiind bune practici pentru conservarea mediului și utilizarea responsabilă a resurselor naturale”, explică reprezentanții agenției.

În prima lună din 2025 interesul turiștilor pentru vacanțe în România, se menține atractiv, prin programul „Înscrieri Timpurii”, datorită ofertelor speciale cu reduceri semnificative aplicate în această perioadă a anului. Riviera Românească continuă să fie în topul destinațiilor favorite de vacanță, rezervările efectuate în ianuarie fiind în creștere ușoară față de anul trecut. Mamaia, Eforie Nord, Neptun-Olimp și Venus acoperă peste 50% din numărul total de rezervări.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹