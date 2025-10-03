Începe sezonul estival! Patru destinații: Nicaragua, Belize, Guatemala, El Salvador

Dragii mei, nu a fost o scăpare, însă sunt țări pe care le-am vizitat ceva mai puțin. Și am înțeles că nici în România nu prea sunt agenții care să aibă oferte pentru Belize, San Salvador sau Nicaragua. Asta nu înseamnă însă că nu sunt locuri superbe. Toată America Centrală este minunată. Natură sălbatică, peisaje spectaculoase, istorie precolumbiană, ospitalitate.

Nicaragua – vulcani și lacuri

Mai este numită „Țara lacurilor și a vulcanilor”, iar lacul Nicaragua, unul dintre cele mai mari din din zonă, adăpostește insula Ometepe, formată din doi vulcani impozanți, un loc preferat de drumeți și iubitori ai naturii pure, spre deosebire de capitala Managua, modernă, care are un aer vibrant și unde muzica latino este omniprezentă. Prețurile sunt rezonabile pentru toate buzunarele, chiar dacă au mai crescut în ultima vreme, ca peste tot în lume, de altfel. Însă atracții deosebite sunt orașele coloniale Granada și León, unde arhitectura spaniolă și atmosfera boemă te fac să crezi că te-ai întors în timp. Turismul de aventură este unic: surf pe coasta Pacificului, drumeții pe vulcani activi și excursii în junglă cu barca prin rezervațiile naturale.

Belize – paradisul scufundătorilor

Dacă Panama, Costa Rica, El Salvador și Nicaragua sunt considerate paradisul surferilor, ei bine, Belize, mica bijuterie tropicală la Marea Caraibelor, este paradisul iubitorilor de scufundări. Locul este faimos pentru bariera de corali, a doua ca mărime din lume după cea australiană. De asemenea, nu trebuie ratat „Great Blue Hole”, un spectaculos crater submarin de o frumusețe rară, iar Insulele Caye Caulker și Ambergris Caye sunt adevărate refugii pentru iubitorii de plaje sălbatice, snorkeling și scufundări. De asemenea, în Belize există multe ruine mayașe impresionante, cum sunt cele de la Caracol și Lamanai.

Guatemala – inima civilizației maya

Guatemala este considerată sufletul cultural al Americii Centrale, locul unde tradițiile indigene s-au păstrat mai vii decât oriunde altundeva. Ruinele de la Tikal, ascunse în jungla Petén, reprezintă una dintre cele mai mari și mai spectaculoase așezări mayașe. Totodată, lacul Atitlán, înconjurat de sate tradiționale și vulcani pitorești, este considerat unul dintre cele mai frumoase locuri din lume. Orașul colonial Antigua impresionează prin străduțele pavate cu piatră cubică. Am văzut acum câteva zile la știri că în Nicaragua a început erupția unui vulcan. Desigur, nu este deloc indicat, este chiar interzisă apropierea, însă chiar și din depărtare spectacolul este fascinant, mai ales seara când se văd în depărtare fluviile roșii de lavă.

El Salvador – țara mică, dar intensă

Cea mai mică țară din regiune, El Salvador, este considerată sora mai mică a Costa Ricăi. Mică, mică, dar plină de energie. Fiind doar pe coasta Pacificului, este ferită de stihiile din Marea Caraibelor. Nu există uragane, cel mult furtuni din când în când și numai în anotimpul ploios, prin iunie-iulie. Este însă o destinație căutată de surferii profesioniști, iar plajele de la El Tunco și La Libertad fiind recunoscute în întreaga lume. În interiorul țării, pe „Ruta de las Flores” treci prin zeci de sate pitorești, cafele de renume și piețe artizanale. Parcul Național Cerro Verde oferă panorame spectaculoase asupra vulcanilor Izalco și Santa Ana, iar capitala San Salvador îmbină modernitatea cu moștenirea istorică.

Dragii mei, nu intenționez deloc să mut turiștii din Mamaia în America Centrală, însă o experiență în aceste locuri este de neuitat. De altfel nici nu poate exista concurență. În America Centrală abia acum începe sezonul „de plajă”, în timp ce în România vine zăpada. Însă Nicaragua, Belize, Guatemala și El Salvador nu sunt doar simple puncte pe hartă, ci destinații autentice ale Americii Centrale și fiecare dintre ele oferă o experiență diferită. Nicaragua cu forța vulcanilor, Belize cu recifele de corali, Guatemala cu moștenirea mayașă și El Salvador cu plajele de surf și cafelele sale aromate. Împreună, aceste țări creează o regiune fascinantă pe care, desigur, nu o poți parcurge într-un concediu, fie el de două săptămâni.

Noi, dragii mei, ne vedem vinerea viitoare în pace, siguranță și sănătate. Doamne Ajută!

››› Vezi galeria foto ‹‹‹