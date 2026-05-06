Șoc pe litoralul bulgăresc: Prețurile au explodat după trecerea la euro

Prețuri pe litoralul din Bulgaria

La Balcic, una dintre locurile preferate de turiștii români, o bere la halbă de bere costă între 5 și 6 euro, iar prețul unei salate sau al unui fel principal, precum peștele sau friptura, ajunge la 20 de euro. Pe faleza care duce către Castelul Reginei Maria, prețurile variază între 4 și 8 euro pentru o bere, în funcție de locație.

Turiștii români care au ajuns recent în zonă spun că diferențele față de anii anteriori sunt semnificative. „Foarte scumpe”, rezumă un vizitator, în timp ce alții remarcă faptul că băuturile au devenit mai mari decât în România, unde, spun ei, pot consuma mai mult la același buget.

Nici localnicii nu contestă scumpirile. Angajații din restaurante susțin că, în unele cazuri, prețurile s-au dublat după schimbarea monedei, pe fondul lipsei unui control clar. „Începem să ajungem la nivelul unor țări, ca Austria, Germania sau Olanda, dar salariile nu sunt la același nivel”, afirmă un ospătar.

În același timp, prețurile pentru băuturi sau vinuri au crescut semnificativ, unele produse fiind mai scumpe chiar și cu 10 euro față de sezonul precedent.

Scumpirile nu se opresc la restaurante. Accesul la obiective turistice, precum Grădina Botanică din Balcic, a ajuns la aproximativ 20 de euro de persoană, cu 5 euro mai mult decât anul trecut.

Echilibrarea tarifelor

Reprezentanții industriei turistice din România observă o tendință de echilibrare a tarifelor între cele două litoraluri. „Prețurile s-au egalizat”, afirmă Adi Voican, care subliniază că, în unele stațiuni românești, berea poate fi găsită la 13–15 lei, sub nivelul din Bulgaria.

În acest context, hotelierii români speră ca o parte dintre turiști să își reorienteze vacanțele către litoralul autohton, în condițiile în care avantajul de preț al Bulgariei pare să se fi diminuat considerabil, potrivt observatornews.ro.