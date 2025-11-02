Turiștii români iubesc Slovacia

Organizaţia naţională de promovare a turismului din Slovacia, Slovakia Travel, a lansat o serie de evenimente menite să promoveze Slovacia ca destinaţie atractivă pentru vacanţele de iarnă, în contextul sezonului de iarnă care se apropie, concentrându-se iniţial pe promovarea turismului din străinătate şi prezentând frumuseţea iernilor slovace în Ungaria şi România, relatează sâmbătă agenţia slovacă de presă TASR.

Reprezentanţi din regiunile munţilor Tatra, ai oraşului Banska Bystrica şi împrejurimilor sale, precum şi ai satului Donovaly (regiunea Banska Bystrica) au participat la o prezentare a oportunităţilor pentru vacanţa de iarnă din Slovacia, la Budapesta, partenerilor şi presei din Ungaria. Evenimentul de la Budapesta a făcut parte dintr-o serie de activităţi mai ample de atragere a turiştilor ungari în Slovacia.



Dar Slovakia Travel îşi extinde activităţile şi spre Balcani, notează TASR. În ultimele zile, în oraşul românesc Timişoara a avut loc un atelier B2B de succes, care a reunit experţi în turism slovaci şi români. Un total de 12 turoperatori slovaci - reprezentanţi de hoteluri şi organizaţii regionale de turism - şi-au prezentat ofertele de călătorie în faţa a 25 de parteneri români, inclusiv agenţii de turism, mass-media şi influenceri.



România este una dintre cele mai importante pieţe europene pentru Slovacia. Aproape 30.000 de turişti români au vizitat Slovacia între ianuarie şi august ale acestui an, mai notează TASR.

Sursa: AGERPRES