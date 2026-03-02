Vacanța de Paște în Bucovina: Tarife și facilități pentru turiști

Bucate tradiționale la Cacica

În localitatea Cacica, pregătirile sunt în toi. Gazdele promit mese îmbelșugate, cu produse locale, multe dintre ele provenite din fermele proprii.

„De pe masa de Paşte nu vor lipsi produsele fermei. Adică muşchiuleţul, kaizerul, salamul de vită cu nucă, pâinea şi ouăle roşii şi păscuţa”, spune Maria Brașcan, reprezentant al unui complex turistic din zonă, peentru observatornews.ro.

În spiritul tradiției bucovinene, turiștii nu pleacă acasă cu mâna goală. Gazdele pregătesc coșuri cu produse autentice: zacuscă tradițională, dulceață de casă, pâine proaspătă și alte bunătăți locale.

Pentru un sejur all inclusive de Paște, tarifele variază între 3.000 și 3.200 de lei de persoană, în funcție de tipul de cazare ales și de facilitățile incluse.

Ospitalitate și relaxare la Mănăstirea Humorului

La Mănăstirea Humorului, administratorii unităților de cazare spun că atmosfera va fi caldă și primitoare.

„Îi primim ca pe musafiri, le pregătim un platou cu aperitiv şi o sticlă de afinată să simtă că au venit într-un spaţiu primitor şi cald nu doar la o simplă cazare”, afirmă Cristina Enache, administrator de cabană.

Pentru cei care își doresc relaxare, oferta include ciubăr în aer liber și sesiuni de masaj. O cabană cu o capacitate de 10 persoane poate fi închiriată cu 3.500 de lei pe noapte, iar pentru rezervări de minimum două nopți se oferă o reducere de 10%.

Românii din sudul țării se îndreaptă spre Bucovina

Reprezentanții din turism susțin că infrastructura rutieră aflată în dezvoltare ar putea aduce și mai mulți vizitatori în zonă. Odată cu finalizarea autostrăzii de Bucovina, timpul petrecut în trafic scade considerabil, iar regiunea devine mai accesibilă pentru turiștii din sudul și sud-estul țării.

Claudiu Brădățan, consilier în cadrul Consiliului Județean Suceava, susține că interesul este în creștere în special din zona București-Ilfov. Administratorii de pensiuni confirmă deja un număr mai mare de solicitări din București, Craiova, Vâlcea sau Vaslui.

Cu tradiții bine păstrate, mese îmbelșugate și acces tot mai facil, Bucovina rămâne una dintre cele mai căutate destinații pentru sărbătorile pascale.