Vacanțe la jumătate de preț, early booking și last minute

Cele mai mari standuri au fost cumpărate și amenajate de agențiile de turism Christian Tour și AnimaWings, Dertour și Karpaten, dar sunt și foarte multe standuri ale țărilor care au venit să-și prezinte oferta. Bulgaria, China, Grecia, Cipru, Israel și Maroc sunt cele mai vizibile, dar există și un stand al Republicii Moldova și unul al Ucrainei. În afară de standul Bulgariei, există și unul în care își promovează ofertele Albena - una dintre cele mai vizitate regiuni bulgărești de pe litoralul țării vecine. Mai participă consilii județene și primării care își prezintă oferta turistică.

TTR se desfășoară în București, la centrul expozițional Romexpo, în perioada 12–15 februarie 2026. Este a patra ediție, consecutiv, începând din noiembrie 2024, la care Ministerul Economiei nu participă cu standul României, iar deschiderea oficială nu se mai face, însă actualul ministru, Ambrozie Irineu Darău, a anunțat că va vizita târgul astăzi, în cea de-a doua zi a evenimentului.

Timp de patru zile, TTR transformă centrul expozițional Romexpo în locul de întâlnire dintre vizitatori și profesioniștii din industria turismului - agenții de turism, touroperatori, hoteluri și pensiuni, reprezentanți ai destinațiilor din țară și din străinătate, asociații de promovare și alți furnizori de servicii turistice.

Vizitatorii au acces, într-un singur spațiu, la o gamă variată de propuneri pentru vacanțele din 2026: pachete early booking pentru litoral, destinații exotice și sejururi în străinătate, oferte speciale și reduceri disponibile exclusiv pe perioada târgului vacanțe la munte, turism balnear și de wellness, circuite culturale și tematice în România și în străinătate, city break-uri și escapade de weekend, propuneri pentru vacanțe în familie, grupuri de prieteni sau călătorii individuale.

Locuri de joacă, degustări și caligrafie chineză

Vizitatorii târgului sunt întâmpinați de expozanți și cu spații amenajate pentru discuții, dar și cu diverse concepte deosebite. De exemplu, Christian Tour a amenajat un loc de joacă pentru copii, iar județul Neamț își prezintă cetatea, prin obiecte și decoruri care amintesc de perioada medievală.

China are un spațiu dedicat interacțiunii vizitatorilor cu o parte din cultura chineză, unde se poate învăța și exersa caligrafia în limba chineză. Iar standul Republicii Moldova atrage prin vinurile expuse pentru degustare.

Foști expozanți au devenit vizitatori

Mai multe agenții de turism au preferat să amenajeze standuri în care să vândă vacanțe direct către clienți și să poată purta discuții cu partenerii, în timp ce altele organizează târguri online, în paralel, oferind același tip de reduceri, de obicei la jumătate de preț, în regim „early booking".

Dintre județele care se promovează la TTR, cele mai atractive standuri sunt de la Botoșani, Neamț, Mureș și Buzău, în timp ce Tulcea nu mai are strălucirea de altădată, iar Constanța nu participă. Prahova organizează astăzi o conferință în care se vor discuta oportunitățile de dezvoltare a zonei și șansele de a atrage mai mulți turiști străini.

Cei care nu au mai cumpărat standuri la Romexpo la această ediție a TTR sunt, totuși, prezenți la eveniment, la întâlniri cu partenerii de business și conferințe care se organizează în spațiul expozițional. Sunt prezenți și reprezentanți ai agențiilor care își organizează propriile târguri online, dar și cei ai consiliilor județene și ai OMD-urilor. Mulți preferă să participe doar ca vizitatori și „să ia pulsul” târgului, fără să-și mai expună ofertele pentru publicul larg.

Ofertele cele mai bune și consiliere pentru vizitatori

TTR le permite vizitatorilor să compare direct ofertele mai multor agenții și touroperatori, să adreseze întrebări specialiștilor și să găsească opțiuni adaptate bugetului și preferințelor proprii. Pe lângă pachetele de vacanță, vizitatorii găsesc la TTR standuri tematice și prezentări de destinații materiale informative și propuneri de itinerarii consiliere personalizată din partea agențiilor și touroperatorilor, recomandări pentru destinații consacrate și locuri mai puțin cunoscute, dar cu potențial turistic ridicat.

Târgul este conceput ca un spațiu în care informația utilă, oferta concretă și inspirația pentru călătorii se întâlnesc în mod natural.

Scandal legat de OMD Maramureș

Maramureșul are un stand de prezentare a ofertei turistice mai puțin vizibil decât în anii anteriori, iar de activitatea Organizației de Management al Destinației (OMD) Maramureș se leagă și un nou scandal, după ce structura a fost reorganizată de conducerea consiliului județean, anul trecut, când s-au constatat foarte multe nereguli legate de finanțarea cu circa un milion de euro pe an a unei activități preluate integral de la CJ.

Noul scandal este legat de neplata unui film de promovare pentru jurnalistul britanic Charlie Ottley, însă noua președintă a OMD Maramureș a explicat, pentru Jurnalul, că nu există documentele contabile în baza cărora trebuia făcută plata, însă acum se caută o modalitate prin care filmul să fie achitat. După schimbarea conducerii OMD, s-au constatat foarte multe documente lipsă din contabilitate, există o anchetă în derulare, iar contractele încheiate de fosta conducere a organizației nu pot fi plătite până nu se finalizează ancheta.

„La preluarea mandatului, am găsit datorii de ordinul milioanelor de lei, obligații restante, popriri instituite de ANAF pentru contribuții sociale neplătite în trecut și contracte asumate fără o fundamentare bugetară solidă. Raportul Corpului de Control, întins pe zeci de pagini, evidențiază numeroase nereguli, inclusiv documentații incomplete și angajamente fără acoperire financiară. În acest context dificil, am început să achităm treptat datoriile istorice. Doar un singur proiect cultural din trecut a însemnat peste 600.000 lei plătiți din bugetul actual. Facem aceste plăți pentru a închide corect trecutul, fără a bloca funcționarea prezentă a instituției", a transmis conducerea CJ.

Situația lui Charlie Ottley este analizată din punct de vedere juridic și financiar, pentru că orice plată din bani publici trebuie să respecte strict cadrul legal și să fie susținută de documentație completă, a mai explicat conducerea CJ.

Agențiile de turism prezente la Romexpo au pregătit și multe surprize pentru vizitatori, inclusiv tombole cu premii consistente.

