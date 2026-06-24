Via Transilvanica: alternativa spectaculoasă la Camino de Santiago. Traseul de 1.600 km prin inima României cucerește Europa

„Drumul care unește”: aventura Via Transilvanica printre 400 de sate și peisaje sălbatice

Un traseu de drumeție de 1.600 de kilometri care traversează România pe diagonală, trecând prin 400 de sate și 20 de regiuni etno-culturale, devine una dintre cele mai spectaculoase experiențe de hiking din Europa. Via Transilvanica oferă natură sălbatică, ospitalitate autentică și o incursiune culturală unică, fiind considerat de mulți o alternativă la Camino de Santiago.

Un traseu uriaș care leagă comunități și culturi

Întins pe aproximativ 1.600 de kilometri, traseul Via Transilvanica străbate România de la nord la sud-est, traversând munți, dealuri, sate izolate și orașe istorice. Proiectul conectează peste 400 de localități și 20 de zone cu identități culturale și etnice diferite, fiind cunoscut drept „drumul care unește”.

Inițiativa aparține organizației Tășuleasa Social, care a construit acest proiect ambițios fără finanțare guvernamentală sau europeană directă, bazându-se pe voluntari, sponsori și donații. Scopul nu a fost doar turistic, ci și social: revitalizarea satelor depopulate și reconectarea oamenilor cu natura și comunitățile locale.

Ospitalitate autentică în inima munților

În zona Bucovinei, traseul devine o experiență aproape cinematografică. La Popas la Cosma, unul dintre cele aproximativ 500 de puncte de găzduire de pe traseu, drumeții sunt primiți de familii de localnici care oferă mâncare tradițională, cazare simplă și povești din viața de munte, potrivit Euronews.

Hiking-ul aici nu înseamnă doar efort fizic, ci și interacțiune umană. Drumeții sunt întâmpinați cu afinată din afine sălbatice, brânzeturi de casă, salam, ouă fierte și pâine proaspătă. Atmosfera caldă contrastează puternic cu vremea uneori rece și umedă din Carpați.

După mese consistente, turiștii pot dormi în casele localnicilor sau în fânare amenajate, o experiență rustică ce definește spiritul traseului.

Bucovina – „Elveția Estului” și paradisul drumețiilor

Regiunea Bucovina este considerată una dintre cele mai frumoase porțiuni ale traseului Via Transilvanica. Supranumită „Elveția Estului”, zona este caracterizată de păduri dese de fag, stejar și molid, pajiști alpine și sate tradiționale unde timpul pare că a stat în loc.

Traseul este marcat cu simboluri portocalii „T”, iar pe drum drumeții întâlnesc frecvent ferme, căruțe trase de cai și turme de animale cu clopoței. În același timp, există și avertismente privind prezența urșilor, o parte naturală a ecosistemului montan.

Pe parcursul etapelor, experiența culinară este la fel de importantă ca peisajul. Restaurantele și cabanele locale servesc preparate tradiționale precum sarmale, ciorbă de hribi sau desertul „papanași”, toate gătite în stil autentic românesc.

Patrimoniu UNESCO și tradiții vii

Zona Bucovinei nu este doar spectaculoasă natural, ci și extrem de bogată cultural. Aici se află unele dintre cele mai importante monumente religioase din Europa de Est, inclusiv mănăstirile pictate.

Drumeții pot vizita Mănăstirea Sucevița și Mănăstirea Moldovița, incluse în patrimoniul UNESCO, renumite pentru frescele exterioare și interioare din secolele XVI–XVII, păstrate într-o stare excepțională.

În aceeași zonă, tradițiile locale sunt încă vii. În satul Moldovița, turiștii pot descoperi arta încondeierii ouălor, o tehnică tradițională transmisă din generație în generație, considerată una dintre cele mai fine forme de artă populară românească.

Un muzeu în aer liber pe 1.600 de kilometri

Unul dintre elementele unice ale traseului Via Transilvanica este arta integrată în peisaj. Fiecare bornă kilometrică este sculptată manual de artiști și reprezintă simboluri diverse: figuri mitologice, animale, portrete abstracte sau motive tradiționale.

Acest detaliu transformă traseul într-o adevărată galerie de artă în aer liber, unde natura și cultura se împletesc continuu.

O experiență susținută de voluntari și comunități locale

Proiectul este coordonat de Tășuleasa Social și susținut de comunități locale, gazde rurale și parteneri internaționali, inclusiv operatori de turism precum Intrepid Travel, care promovează drumețiile ghidate pe segmente ale traseului.

Gazdele locale joacă un rol esențial, transformând fiecare oprire într-o experiență autentică. Pentru mulți turiști, interacțiunea cu oamenii din sate devine la fel de memorabilă ca peisajele montane.