Calendar ortodox, 1 octombrie 2025. Tradiții și obiceiuri de Acoperământul Maicii Domnului. Ce rugăciuni să citești

În această zi se citește Acatistul Acoperământul Maicii Domnului

„Acoperă-ne pe noi cu Acoperământul tău, Preasfântă Fecioară, în ziua răutăţilor noastre. Acoperă-ne în toate zilele noastre și mai ales în ziua cea rea, când sufletul de trup se va despărţi, de faţă să ne stai întru ajutor şi să ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din văzduh, de sub cer şi din ziua înfricoşătoarei judecăţi. Să ne acoperi pe noi întru ascunsul Acoperământului tău”, este începutul acestuia și se rostește în fața icoanei.

Tradiții și obiceiuri

În această zi, românii țin și Sărbătoarea părului. Prima săptămână din luna octombrie este cunoscută și ca „Săptămâna lui Procoavă”. Potrivit cercetătorului Ion Ghinoiu, Procoavă este o divinitate meteorologică, notează a1.ro.

Această divinitate învelește pământul în zăpadă și oferă fetelor păr bogat. „Procoavă” vine din slava veche și înseamnă văl. Biserica a adoptat această denumire și a identificat-o cu vălul Maicii Domnului.

În această zi, fetele se rugau pentru a le crește părul bogat, iar băieții pentru o barbă deasă. Persoanele care se tund pe 1 octombrie vor avea parte de ghinioane, părul simbolizând forța spirituală, sănătatea și vitalitatea.

În această zi, fetele și femeile care sunt îmbodobite de nuntă vor avea o căsnicie lungă și fericită.

În gospodării se stropesc vitele cu apă sfințită pentru belșug și a fi ferite de rele.

Pe 1 octombrie se pomenesc morții și se dă de pomană mâncare tradițională pentru sufletele lor.

Este recomandat să se țină post cu apă sau ceai și covrigi pentru a fi ocrotiți de rele, boli și dușmani.

Ziua de Pocroave marchează începutul pregătirilor ogoarelor pentru sezonul rece. Se spune că din această zi pământul va fi acoperit în fiecare dimineață cu brumă.

Rugăciune către Fecioara Maria

Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești.

Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii.

Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți.

Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Rugăciunea mamei la Maica Domnului pentru copiii săi

„Maica lui Dumnezeu! Tămăduieşte rănile sufleteşti şi trupeşti ale copiilor mei (numele), pe care le-am pricinuit prin păcatele mele. Îi încredinţez pe de-a-ntregul Domnului meu Iisus Hristos şi ocrotirii tale cereşti, Preacurată.

Dumnezeule, Ziditorule al tuturor făpturilor! Adăugând milă peste milă, m-ai făcut vrednică să fiu mamă, bunătatea Ta mi-a dăruit copii, şi îndrăznesc să spun că ei sunt copiii Tăi, fiindcă le-ai dat fiinţă, i-ai făcut vii înzestrându-i cu suflet nemuritor, i-ai renăscut prin botez spre viaţa cea potrivită cu voia Ta, i-ai înfiat şi i-ai primit în sânul Bisericii Tale.

Citește și: Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică. Ce e bine și ce nu e bine să faci pe 8 septembrie

Doamne! Păzeşte-i în har până la sfârşitul vieţii lor, învredniceşte-i să se împărtăşească de Tainele legământului Tău, sfinţeşte-i cu adevărul Tău, ca să se sfinţească în ei şi prin ei sfânt numele Tău! Trimite-mi ajutorul Tău haric ca să îi cresc spre slava numelui Tău şi folosul aproapelui! Dă-mi în scopul acesta răbdare şi putere!

Învaţă-mă să sădesc în inima lor rădăcina adevăratei înţelepciuni - frica Ta! Luminează-i cu lumina Înţelepciunii Tale ce cârmuieşte întreaga lume! Să Te iubească din tot sufletul şi din tot cugetul lor, să se lipească de Tine din toată inima şi să tremure de cuvintele Tale toată viața lor! Dăruieşte-mi pricepere să le arăt că viaţa cea adevărată stă în păzirea poruncilor Tale, că osteneala întărită de cucernicie aduce toată viața de aici mulţumire lipsită de tulburare, iar în veşnicie - fericire negrăită. Amin!”