10 rase de câini care formează legături indestructibile cu stăpânii lor

Unii câini iubesc pe toată lumea. Vor da din coadă pentru poștaș, copilul mic al vecinului tău și livratorul de pizza, ca și cum ar fi prieteni pierduți de mult. Și nu este nimic în neregulă cu asta.

Dar apoi sunt câinii care te eagă de ei, complet, în liniște, pentru totdeauna.Te urmează dintr-o cameră în alta. Îți simte starea de spirit înainte de a spune un cuvânt. Doarme mai aproape de tine decât partenerul tău.

1. Labrador Retriever

Labradorii sunt una dintre cele mai populare rase de câini din lume, și pe bună dreptate. Sunt loiali, dornici să facă pe plac, conectați emoțional și practic obsedați de stăpânii lor. Nu doar iubesc - se dedică. Labradorii sunt golden retrieverii lumii emoționale.

2. Border Collie

Ei lucrează pentru conexiune. Îți învață tiparele, îți anticipează mișcările și construiesc încredere prin consecvență. Odată ce se leagă de tine, nu doar îți urmează comenzile, îți urmează energia. Aceștia sunt câini care te vor privi ca și cum ți-ar citi gândurile. În plus, se vor asigura că restul familiei tale este acolo unde ar trebui să fie.

3. Ciobănesc German

Ciobăneștii germani sunt gardieni prin natura lor dar acest instinct protector nu se rezumă doar la vigilență. Este vorba despre o loialitate profundă, aproape sacră. Acești câini se leagă puternic, mai ales dacă îi crești cu intenție și grijă. Își vor da viața pentru tine, fără să-ți pună întrebări. Dar ceea ce îi face speciali este faptul că se uită și la tine pentru conducere și indicii emoționale.

4. Cavalier King Charles Spaniel

Cavalier King Charles Spaniel este ca o pătură vie, ponderată, care respiră. Le place să te urmeze și să stabilească contact vizual, ca și cum ar încerca să-ți înțeleagă sufletul. Sunt dulci, adaptabili și foarte atenți la schimbările emoționale. Dacă plângi, se vor așeza în poala ta. Dacă ești stresat, se vor cuibări lângă tine ca un mic terapeut.

5. Ciobănesc australian

Sunt loiali până la exagerare. Vor să lucreze cu tine, să se joace cu tine și să se odihnească lângă tine. Anxietatea de separare este frecventă la această rasă. Te vor urma dintr-o cameră în alta. Se sprijină de tine în timp ce lucrezi. Îți urmăreștefiecare mișcare. Dacă ești activ, răbdător și consecvent, el se va lipi de tine pe viață.

6. Boxer

Boxerii sunt niște caraghioși la exterior dar în adâncul sufletului sunt loiali. Sunt genul de câine care vrea să fie cu tine, nu doar lângă tine. Vor sta în poala ta chiar și când vor fi mari. Vor dormi pe picioarele tale ca și cum ar fi uitat că au 34 de kilograme.Dar, mai mult decât atât, boxerii sunt inteligenți emoțional. Știu când ești supărat și vor face tot ce este necesar.să te facă să râzi - sau cel puțin să te distragă cu o glumă caraghioasă. Legătura lor nu este doar despre afecțiune. Este vorba despre prezență.

7. Shiba Inu

Shiba au reputația de a fi distanți. Și chiar sunt, la început. Dar odată ce le câștigi încrederea? Loialitatea este profundă. Sunt selectivi cu afecțiunea lor. Ceea ce, într-un mod ciudat, o face mai semnificativă atunci când decid în sfârșit că ești omul lor.

8. Marele Danez

Sunt giganți blânzi dintr-un motiv. Sunt extrem de sensibili. Le place să fie apropiați, fizic și emoțional. Și, în ciuda dimensiunii lor, se comportă adesea ca niște căței - aplecându-se spre tine, mângâindu-te cu laba pentru afecțiune, odihnindu-și capetele uriașe în poala ta ca un copil mic și somnoros.

9. Vizsla

Se leagă strâns de oamenii lor și pot deveni anxioși sau neliniștiți atunci când sunt lăsați singuri. Dar aceasta nu este doar nevoie - este loialitate. Sunt afectuoși, dornici să facă pe plac și foarte fizici. Așteaptă-te la mângâieri cu laba și îmbrățișări pe tot corpul. Te-ar atinge 90% din zi.

10. Rase mixte (în special cele salvate)

Unii dintre cei mai legați câini pe care i-am întâlnit vreodată nu sunt de rasă pură - au fost salvați. Câini mici. Câini de adăpost. Căței care au cunoscut instabilitatea și acum se agață de primul spațiu sigur pe care l-au găsit. Când le câștigi încrederea, îți schimbă viața. Nu doar te iubesc, te aleg. Legătura cu un câine salvat se simte adesea mai profundă pentru că este construită pe vindecare. Și acest tip de iubire nu se estompează în timp, notează vegoutmag.com.