20 de lucruri surprinzătoare despre pisici. Ce semnale îți transmite mica ta felină?

Cât de bine vă cunoașteți cu adevărat pisica? Chiar și stăpânii de animale de companie experimentați sunt adesea surprinși de cât de complexe - și comunicative! - sunt cu adevărat pisicile lor adorabile atunci când știu să citească semnele. De la limbajul corpului pisicilor la abilitățile lor unice, există o mulțime de lucruri surprinzătoare despre pisici pe care chiar și pasionații de feline le pot învăța.

Veterinarii spun că greșim multe despre modul în care gândesc și se comportă pisicile. „Pisicile prosperă atunci când li se oferă posibilitatea de a alege și de a controla mediul lor”, spune dr. Colleen Guilfoyle, medic veterinar la Best Friends Animal Society, o organizație pentru bunăstarea animalelor. „Au nevoie de oportunități pentru a-și manifesta comportamente naturale, cum ar fi vânătoarea, zgâriatul și joaca.”

1. Amprenta nasului fiecărei pisici este unică

La fel ca amprenta unui om, nasul unei pisici are un model unic. Nu există două pisici care să aibă același design al nasului.

2. Pisicile nu sunt nocturne, sunt crepusculare

Pisicile sunt la nivelul maxm de energie în zori și la amurg, reflectând tiparele de vânătoare ale strămoșilor lor sălbatici. S-ar putea să observați explozii de energie la aceste ore, urmate somn lung pe tot parcursul zilei. Aceasta se numește crepuscularitate și este ritmul lor natural, nu doar o mică năzbâtie de miezul nopții.

3. Pisicile nu aterizează întotdeauna în picioare

Deși pisicile au un „reflex de îndreptare” incredibil care le ajută să se răsucească în aer, ele nu sunt imune la răniri. Căderile de la înălțimi moderate pot provoca vătămări grave, și chiar și pisicile agile trebuie protejate de căzături periculoase.

4. Pisicile nu simt gustul dulce

Pisicile sunt carnivore, cu papilele gustative care reflectă cerințele lor alimentare. Spre deosebire de oameni (sau, să zicem, câini), ele nu pot detecta deloc gustul dulce. Deoarece le lipsesc receptorii de zahăr, acea bucată de prăjitură sau cupa de înghețată de care te bucuri nu tentează deloc pisica. (Dar sandvișul cu ton este o altă problemă!)

5. Pisicile calico și carapace de țestoasă sunt aproape întotdeauna femele

Totul se datorează cromozomului X, care transmit genele culorii blănii. Doar pisicile femele (cu doi cromozomi X) pot prezenta atât pete portocalii, cât și negre.

Citește pe Antena3.ro Dispozitivul creat de două studente care ar putea revoluționa agricultura. A luat aurul la Salonul de Inventică de la Londra

6. Pisicile tabby portocalii sunt mai degrabă masculi

Aproximativ 80% dintre pisicile portocalii sunt masculi. Aceeași ciudățenie a cromozomului X este ceea ce face mai rar ca pisicile femele să fie complet portocalii, întrucât ambii lor cromozomi X trebuie să aibă gena blănii portocalii pentru a nu fi calico. (Dacă pisica ta portocalie este femelă, este o regină rară!)

7. Pisicile miaună doar pentru oameni

Iată un fapt care s-ar putea să te uimească. Pisicile nu miaună niciodată între ele. Este un comportament pe care l-au dezvoltat pentru a comunica special cu oamenii.”Ai mai multe pisici acasă? Observă-le și testează-le.

8. Pisicile își recunosc numele (pur și simplu s-ar putea să nu le pese)

Cercetările arată că pisicile își pot distinge propriile nume de alte cuvinte. Dacă răspund depinde de starea lor de spirit și motivație. Cu alte cuvinte, te pot auzi și înțelege, doar că nu le pasă să te asculte. Nu o lua personal!

9. Torsul unei pisici poate avea puteri vindecătoare

Torsul unei pisici vibrează între 25 și 150 de herți - o gamă de frecvențe despre care s-a demonstrat că promovează vindecarea țesuturilor și a oaselor. Unii cercetători cred că aceste vibrații liniștitoare pot avea chiar efecte calmante și restauratoare pentru oamenii care petrec timp în preajma pisicilor care torc.

10. Când pisicile „frământă cozonaci” se simt în siguranță

De fapt, frământarea imită mișcarea pe care o folosesc pisoii pentru a suge. Este un comportament reconfortant care semnalează siguranță și relaxare.

11. Cutiile reduc stresul pisicii

Spațiile închise oferă siguranță pisicilor, ajutându-le să se simtă în siguranță și calme. Studiile arată că pisicile cărora li se dă acces la cutii se adaptează mai repede la medii noi, cum ar fi adăposturi sau case noi. O simplă cutie de carton poate fi un puternic ameliorator de stres.

12. Torsul nu înseamnă întotdeauna fericire

Majoritatea dintre noi asociem o pisică care toarce cu o expresie pură de bucurie, și acesta poate fi cazul. Dar pisicile torc și atunci când sunt stresate sau au dureri. Este un mecanism de auto-calmare, la fel cum fredonăm noi un cântec pentru a ne calma.

13. Clipitul lent este un limbaj al iubirii

Când o pisică îți oferă acea clipire lentă și adorabilă a ochilor, este de fapt o modalitate de a-ți transmite dragoste. Această mișcare blândă a ochilor este un semn de încredere și afecțiune profundă. Încearcă să clipești încet către pisica ta pentru a-i întoarce dragostea... este cel mai apropiat lucru de versiunea unei pisici, a unui zâmbet cald.

14. Mustățile sunt senzori de înaltă tehnologie

Mustățile pot detecta schimbări subtile în aer, ajutând pisicile să se miște cu încredere și precizie chiar și atunci când sunt în întuneric sau în spații înguste. Sunt ca un radar încorporat.

15. Datul din coadă semnalează iritare, nu bucurie

Coada unei pisici îi poate dezvălui starea de spirit, iar o felină care dă din coadă semnalează de obicei iritare sau suprastimulare. Este opusul unei cozi de câine fericit. Dacă observi acea mișcare ascuțită și nervoasă, ar putea fi un semnal pentru a-i oferi felinei tale puțin spațiu.

16. Pisicile nu sunt indiferente față de oameni

Pisicile pot părea autosuficiente - și și-au câștigat o reputație pe măsură - dar au nevoie de o implicare regulată pentru a rămâne fericite. Fără atenție, pisicile se pot plictisi sau se pot simți singure. Joaca zilnică și afecțiunea nu sunt doar mici extrase distractive pentru tine, sunt esențiale și pentru bunăstarea emoțională a pisicii tale.

17. Pisicile trebuie să vâneze, chiar și în interior

Pisicile au nevoie de oportunități pentru instinctele naturale. Jucăriile care imită vânătoarea (gândește-te la hrănitoare puzzle sau șoareci de jucărie) le ajută să-și satisfacă nevoia de a pândi și a urmări. Aceste activități mențin pisicile agere mental, active fizic și distrate în interior.

18. Urinatul în afara litierei nu este doar un comportament rău

Poate fi stresant pentru noi dar nu este ceva ce trebuie pus doar pe seama obrăzniciei. Schimbările de comportament, cum ar fi linsul excesiv, ascunderea sau evitarea litierei, pot indica stres, anxietate sau o problemă medicală subiacentă, cum ar fi artrita sau o infecție a tractului urinar. Nu ignora niciodată acest semnal de alarmă.

19. Pisicile adoră să aibă opțiuni

Pisicile se simt mai în siguranță atunci când au control. Oferirea mai multor locuri de odihnă sau stâlpi de zgâriat între care să aleagă ajută la prevenirea stresului. Zgârierea este comunicare, nu (doar) distrugere. Pisicile lasă atât urme vizuale, cât și olfactive atunci când zgârie, ceea ce este un comportament teritorial perfect normal.

20. Expunerea burții nu este (neapărat) o invitație la mângâieri

Când o pisică își arată burta este un semn de încredere, nu o invitație la atingere. (Chiar dacă este tentant!) Zona lor cea mai sensibilă este inaccesibilă pentru majoritatea felinelor. În schimb, oferă-i afecțiune cu mângâieri ușoare pe cap, obraji sau sub bărbie, potrivit goodhousekeeping.com.