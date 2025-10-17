3 cele mai frecvente boli ale pisicilor. La ce trebuie să fie atenți proprietarii lor

Dr. Miruna Beda, medic veterinar de laborator în Capitală, a prcizat pentru DCNews care sunt cele mai frecvente afecțiuni la pisici, semnele de avertizare și metodele de prevenție.

Boala renală cronică (BRC)

Este o afecțiune des întâlnită, una dintre cauzele frecvente ale mortalității la pisici. Rinichii pierd progresiv capacitatea de a filtra toxinele și de a menține echilibrul hidric și mineral al organismului.

Semnele inițiale includ urinare frecventă cu urină diluată, pierdere în greutate și blană aspră. Pe măsură ce boala progresează, apar respirație cu miros de amoniac, ulcerații orale, deshidratare și letargie.

Boala este ireversibilă dar poate fi detectată timpuriu prin controale veterinare regulate, în special după vârsta de 8-10 ani.

Este esențială hidratarea pisicii, care poate fi stimulată prin fântâni de apă, multiple surse de apă în casă și hrănire cu hrană umedă de calitate.

Hipertiroidism

Este o tulburare endocrină frecventă la pisicile mai în vârstă, cauzată de producția excesivă de tiroxină.

Aceasta determină pierdere în greutate, în pofida unui apetit crescut, agitație, pierderea luciului blănii, sete și urinare frecventă, precum și ritm cardiac accelerat.

Controlul periodic și o alimentație adecvată pot ajuta la reducerea riscurilor.

Toxoplasmoza

Este produsă de parazitul Toxoplasma gondii, cu un risc crescut pentru femeile însărcinate și persoanele cu imunitate scăzută.

La feline lipsesc adesea simptomele dar la cele cu sistem imunitar slăbit pot să apară apatie, lipsa poftei de mâncare, febră, dificultăți în respirație și tulburări de coordonare.

Prevenția include evitarea hrănirii cu carne crudă, limitarea accesului la pradă și menținerea pisicii în casă, pe cât posibil.

De asemenea, litiera trebuie curățată zilnic, iar spălatul pe mâini după manipularea acesteia este obligatoriu.

Respectarea acestor măsuri și consultarea regulată a medicului veterinar sunt esențiale pentru sănătatea atât a pisicilor, cât și a stăpânilor.