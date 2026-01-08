Atenție la covorașul din baie! Când trebuie să îl înlocuiești

Prin urmare, trebuie să iei câteva măsuri speciale pentru a menține curățenia în baia ta.

Cât de des se spală covorașul din baie

Experții în curățenie recomandă spălarea covorașului cel puțin o dată pe săptămână, sau chiar la 3-7 zile în băi cu umiditate ridicată. Traficul intens și umezeala constantă creează condiții ideale pentru microbi, mirosuri persistente și riscuri de sănătate.

Cât timp își păstrează proprietățile

Ghidurile de igienă indică schimbarea covorașului din baie la 1-2 ani, în funcție de uzură, frecvența spălărilor și material.

Covorașele textile își mențin proprietățile multe cicluri de spălări, cum sunt capacitatea de absorbție și baza antiderapantă.

Semne că trebuie înlocuit

Covorașul din baie trebuie înlocuit imediat dacă mirosurile persistă după spălare, apar fire uzate, baza antiderapantă este crăpată ori mucegăită.

Covorașele din diatomită rezistă 2-5 ani datorită uscării rapide, dar necesită întreținere strictă, potrivit dcmedical.ro.