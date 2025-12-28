Atenție la hrana pisicilor: Greșeala care provoacă anxietate, agresivitate și boli

Ariadna Irles, expertă în feline, a lansat un avertisment important pentru proprietarii de pisici privind un obicei practicat zilnic care poate crea probleme grave de sănătate și comportament la aceste animale.

„Dacă raționalizăm hrana, nu reglăm apetitul și nu prevenim problemele urinare. Dimpotrivă, provocăm stres, care duce la probleme urinare și, în plus, nu reglăm apetitul: pisicile sunt flămânde toată ziua", explică experta pe TikTok.

Potrivit specialistei, deși mulți proprietari consideră că raționalizarea hranei este benefică, această practică poate genera anxietate, agresivitate și diverse afecțiuni. Creșterile și scăderile bruște ale glicemiei cauzate de mesele raționalizate provoacă stres constant animalului.

Irles subliniază că felinele sunt animale capabile să își autoregleze consumul de hrană și nu au nevoie de intervenția oamenilor în acest sens. „O pisică sănătoasă știe cât are nevoie și se poate autoregla", afirmă experta.

Prin urmare, recomandarea este să lăsăm întotdeauna hrană uscată disponibilă pentru ca pisica să o poată consuma când dorește, permițându-i să își urmeze instinctele naturale de alimentare.

Dacă o pisică nu reușește să se autoregleze în ceea ce privește hrana și consumă excesiv, acest lucru poate indica o problemă de sănătate care nu este vizibilă cu ochiul liber. În astfel de cazuri, experta recomandă consultarea urgentă a unui veterinar pentru un control complet.

Irles face o distincție importantă: regula de a lăsa hrana disponibil permanent se aplică doar pentru hrana uscată. În cazul în care pisica consumă hrană naturală (umedă), aceasta trebuie raționalizată pentru a preveni alterarea și problemele digestive.

Concluzia expertei este clară: pisicile care mănâncă hrană uscată trebuie să aibă castronul mereu plin pentru a mânca când doresc, în timp ce cele care consumă hrană naturală necesită raționalizare.