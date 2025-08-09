Beneficiile și capcanele zațului de cafea în îngrijirea plantelor de grădină

Specialiștii atrag atenția că zațul de cafea trebuie utilizat cu precauție deoarece aplicarea neadecvată poate afecta negativ sănătatea solului și a plantelor. Spre deosebire de cafeaua măcinată nepreparată, care conține o cantitate mare de cofeină, cea prezentă în zaț este mult diminuată după preparare, de la 95 mg la doar 1–8 mg la 250 de grame, explică experții.

Atenție la efectele adverse

O greșeală frecventă a grădinarilor amatori este aplicarea zațului direct pe răsaduri, în speranța că le va stimula creșterea. Rezultatul este însă adesea contrar. Acesta inhibă dezvoltarea sistemului radicular al plantelor tinere. Recomandarea este să fie folosit doar pentru plante mature, cu rădăcini bine dezvoltate.

Mai mult, pentru că influențează pH-ul solului, zațul poate acidifia terenul în cantități mari, ceea ce este benefic doar pentru anumite plante acidofile, cum ar fi azalee, hortensii sau afi. Alte plante, care preferă sol alcalin, ar putea avea de suferit.

Cum să folosești zațul de cafea

De asemenea, cafeaua măcinată nepreparată își păstrează utilitatea în grădină ca un insecticid natural, alungând melcii, limacșii și chiar larvele de țânțari. O presărare atentă, în cantități moderate, poate feri culturile de aceste dăunătoare.

Integrat în compost, zațul devine o sursă valoroasă de azot, hrănind microorganismele benefice care transformă resturile organice în îngrășământ natural de calitate superioară. Totuși, pentru a evita dezechilibre și fermentație nedorită, trebuie combinat cu materiale bogate în carbon, precum frunze uscate sau crenguțe.

Specialiștii recomandă să nu folosești zațul ca strat de mulci deoarece, odată uscat, acesta formează o crustă care inhibă aerarea solului și menținerea umidității optime. Materialele tradiționale, cum ar fi paiele sau scoarța de copac, rămân cele mai indicate.

Un truc ingenios pentru fertilizarea naturală constă în amestecul de zaț cu coji de ouă măcinate. Acest mix furnizează calciu, fosfor și azot — nutrienți esențiali pentru flori precum trandafirii, mușcatele sau hortensiile. Aplicat o dată la una-două luni, acest îngrășământ previne acidifierea excesivă a solului și susține dezvoltarea sănătoasă a plantelor, potrivit m.dcnews.ro.