Indiferent dacă încălzești ceva rapid pentru cină sau resturile de la seara dinainte, vei vedea particule de mâncare și vei simți mirosuri ciudate din când în când. De aceea este important să te asiguri că spălarea cuptorului cu microunde este una dintre prorități.

Cât de des ar trebui să cureți cuptorul cu microunde

Șterge cuptorul cu microunde cel puțin o dată pe săptămână.„Acest lucru este de obicei suficient. Este o practică bună și să ștergi scurgerile și stropii imediat ce se întâmplă pentru a preveni întărirea lor și a deveni mai dificil de îndepărtat.

Deși o ștergere rapidă săptămânală este bună pentru a menține cuptorul cu microunde curat pentru utilizarea zilnică, ar trebui să găsești timp pentru a curăța mai profund cuptorul cu microunde. O curățare mai profundă este recomandată o dată pe lună sau ori de câte ori observi o acumulare de reziduuri alimentare și mirosuri. Cea mai bună metodă implică utilizarea aburului pentru a desprinde murdăria persistentă. Poți crea acest abur încălzind un bol potrivit pentru cuptorul cu microunde, umplut cu apă și un agent de curățare natural, cum ar fi oțetul alb sau sucul de lămâie.

Cum să ștergi cuptoul cu microunde

Produsele de curățare cumpărate din magazin sunt excelente pentru ștergerea unui cuptor cu microunde. Însă și produsele naturale, precum oțetul sau sucul de lămâie amestecat cu apă sunt la fel de eficiente. Pentru o curățare mai intensă, un detergent de vase blând diluat în apă funcționează bine. Multe produse de curățare de bucătărie sau universale cumpărate din magazin sunt potrivite, dar asigură-te că verifici eticheta pentru a te asigura că sunt sigure pentru utilizare în interiorul cuptorului cu microunde și urmează instrucțiunile.

Pași de urmat pentru curățarea cuptorului cu microunde

Scoate platoul rotativ interior pentru a-l spăla manual sau în mașina de spălat vase.

Cu platoul rotativ scos, începe de la tavanul cuptorului cu microunde, pe interior, și șterge toți pereții cu produsul de curățare cumpărat din magazin sau preparat acasă. Asigură-te că aduni orice firimituri cînainte de a termina prin ștergerea interiorului ușii.

După ce ai curățat interiorul, șterge întregul exterior, inclusiv ușa, mânerul și tastatura.

Cum să cureți în profunzime un cuptor cu microunde

Dacă cuptorul cu microunde are mirosuri ciudate sau dacă te chinui să cureți resturile alimentare lipite, atunci este timpul să îl cureți în profunzime. Curățarea în profunzime a unui cuptor cu microunde este destul de ușoară.

Încălzește cuptorul cu microunde cu abur pentru a ajuta la desprinderea oricăror particule încăpățânate de mâncare. Pune un bol cu apă cu câteva felii de lămâie sau o lingură de oțet alb în interiorul cuptorului cu microunde. Încălzește-l la putere mare timp de 3-5 minute sau până când geamul se aburește. Aburul va înmuia murdăria, făcând mult mai ușoară ștergerea.

Umezește o cârpă și folosește materialul de curățare (cumpărat din magazin sau făcut în casă) pentru a șterge interiorul, adunând alimentele desprinse de la abur.

După ce ștergi interiorul, vei dori să ștergi și exteriorul. Șterge ușa, mânerul și panoul de control în mod regulat pentru a îndepărta amprentele și stropii de mâncare.

În cele din urmă, nu uita să scoți platanul rotativ din interior pentru a curăța și această zonă. Poți spăla manual cu apă și săpun sau îl poți pune în mașina de spălat vase, potrivit southernliving.com.