Ce trebuie să faci când ușa scârțâie: Soluții practice și rapide

Primul pas este verificarea alinierii balamalelor și poziționarea corectă a acestora. Dacă sunt decalate, acestea trebuie ajustate sau, dacă este necesar, montate șaibe sub balamale pentru corectarea poziției.

În cazul în care balamalele sunt foarte uzate sau deteriorate, înlocuirea lor reprezintă soluția optimă..

Factori care provoacă scârțâitul ușii

Alți factori care pot provoca scârțâitul includ umiditatea din cameră, care determină dilatarea lemnului și modifică unghiurile de frecare între ușă și toc.

De asemenea, variațiile de temperatură influențează metalul balamalelor, afectându-i rigiditatea sau fragilitatea.

Calitatea metalului balamalelor este esențială: un metal de calitate inferioară se uzează mai rapid și poate produce zgomote deranjante. În situații mai grave, când ușa se mișcă foarte greu, poate fi necesară ajustarea prinderii balamalelor sau chiar realinierea întregului cadru al ușii.

Dacă măsurile de remediere nu dau rezultate, recomandarea este să consulți un tâmplar sau un meșter specializat, potrivit catine.ro.

Scârțâitul persistent poate ascunde probleme structurale, precum un toc diform, axuri fisurate sau uzură internă severă, iar intervenția unui tâmplar este necesară pentru identificarea exactă a cauzei și remedierea acesteia cu unelte adecvate.