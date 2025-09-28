Cum să eviți umezeala și mucegaiul din locuința ta, în sezonul rece

Mucegaiul apare când aerul cald și umed din interior intră în contact cu suprafețe reci, cum sunt ferestrele sau pereții exteriori.

Principalele surse de umiditate în casă sunt dușurile, gătitul, uscarea hainelor în interior și lipsa circulației aerului. Dacă nu se aerisește corespunzător, pe suprafețe pot să apară pete negre de mucegai și mirosuri neplăcute.

Cum să eviți formarea mucegaiului

Aerisirea încăperilor

Pentru a evita apariția mucegaiului, se recomandă aerisirea încăperilor între orele 7 și 9 dimineața, cu ferestrele complet deschise timp de 10-15 minute. În acest interval, aerul exterior este mai uscat decât cel din interior, iar locuința păstrează o temperatură confortabilă. Umezeala acumulată în timpul nopții este astfel eliminată.

Și aerisirea prin „șoc”, respectiv deschiderea largă a ferestrelor și ușilor pentru câteva minute, este considerată o metodă eficientă ce previne răcirea excesivă a pereților și creșterea costurilor la încălzire.

În camerele cu umiditate ridicată, precum bucătăria și baia, se recomandă utilizarea ventilatoarelor de evacuare și a hotei pentru a elimina aburii și mirosurile.

Uscarea rufelor

De asemenea, uscarea rufelor în interior ar trebui evitată, fiind preferabilă uscarea în exterior a acestora sau folosirea uscătorului.

Amplasarea mobilierului

Un alt aspect important este asigurarea unui spațiu minim între mobilier și pereți pentru a permite circulația aerului, precum și monitorizarea umidității cu ajutorul unui higrometru, valoarea optimă fiind sub 60-65%.

Temperaturi constante

Menținerea unei temperaturi constante în locuință ajută la prevenirea condensului pe suprafețee reci, reducând riscul apariției mucegaiului.

Materiale antimucegai

Specialiștii recomandă folosirea vopselelor antimucegai și a materialelor tratate, precum gips-cartonul special, pentru a evita formarea pe termen lung a umezelii și a mucegaiului, potrivit a1.ro.

Aerisitul eficient și menținerea unui mediu uscat în casă sunt esențiale pentru a trece cu bine peste sezonul rece fără probleme cauzate de umezeală și mucegai.