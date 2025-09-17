Cum să îndepărtezi petele de cafea de pe haine

Cel mai important sfat pentru îndepărtarea petelor de cafea

Acționează rapid, înainte ca pata să se usuce și să se fixeze în material, spune expertul în curățarea hainelor, Rick Rome.

Ambasadorul cafelei Nespresso, James Pergola, este de acord. „Gândește-te, cu cât te ocupi mai repede de pată, cu atât mai repede poți să-ți păstrezi tricoul sau blugii preferați, și să te întorci (cu grijă!) la savurarea delicioasei cești de cafea”, spune el.

Pergola recunoaște că și el poate fi predispus la un asfel de ncident. Deoarece este atât de important să acționezi înainte ca pata să se fixeze, se asigură că are la îndemână câteva produse, cum ar fi oțetul alb, detergentul de vase și bicarbonatul de sodiu.

Probabil că ai deja aceste lucruri în casă, dar dacă biroul este locul obișnuit pentru problemele tale cu cafeaua, a aduce cu tine un kit de luat masa cu aceste materiale ar putea salva situația, spune el. Dar dacă ieși la espresso și nu ai nimic la tine de îndepărtare a petelor, el recomandă tratarea hainei murdare cu un produs de îndepărtare a petelor imediat ce ajungi acasă, înainte de spălare.

Totuși, în funcție de materialul pe care ai vărsat cafeaua, ar trebui urmate diferite căi de acțiune. Pergola și Rome prezintă câteva dintre metodele lor preferate pentru a combate petele de cafea, atât acasă, cât și la birou.

Cum să îndepărtezi petele de cafea de pe țesăturile de bumbac și in

Nu are rost să plângi pentru pata de cafea, dar când victima acestor consecințe este bluza ta de bumbac sau in, este de înțeles.

Ingrediente

-Detergent lichid sau detergent de vase

-Apă

-Detergent de rufe pudră

-Oțet alb

-Periuță de dinți

-Detergent de pete

Ce trebuie să faci

Clătește bluza cu apă rece timp de 10 - 15 minute, până când apa curge limpede, pentru a preveni fixarea petei și vopsirea țesăturii.

Aplică un detergent lichid sau detergent de vase lichid pe pată și lasă-l să acționeze timp de 5 minute. Înmoaie haina în apă și freacă ușor pata cu degetele.

Dacă există încă o urmă de cafea, amestecă detergent de rufe praf cu părți egale de apă și oțet alb pentru a forma o pastă. Folosește o periuță de dinți pentru a freca ușor pata cu acest amestec.

Clătește bine.

Tratatează materialul cu un agent de îndepărtare a petelor și lasă-l să acționeze 5 minute.

Spală haina ca de obicei, conform instrucțiunilor de spălare, apoi usuc-o la aer.

O altă opțiune

Un alt truc pentru a scoate cafeaua de pe articolele non-sintetice, cum ar fi bumbacul, inul și lâna, este să folosești apă „foarte, foarte, foarte” fierbinte, spune Pergola. Dacă este suficient de fierbinte, petele de cafea nu au nicio șansă.

De asemenea, poți reutiliza această metodă, spune el, pentru a rezolva alte pete dificile, cum ar fi vinul roșu de pe cămășile albe. Dacă pata nu este complet dizolvată până la final, cel puțin această metodă va dilua semnificativ urmele.

După clătirea hainei în apă rece, scufund-o în apă fiartă sau lasă apa din cadă să curgă până când este prea fierbinte pentru a fi atinsă. Umple un vas cu apă și scufundă cu grijă (folosește mănuși din cauciuc) haina pătată în apă, agitând ușor.

Cum să îndepărtezi petele de cafea de pe țesăturile sintetice

Țesăturile sintetice sunt cu totul altceva decât materialele naturale, precum inul. În cazul acestor haine, în loc să le clătești imediat în apă, Rome recomandă o abordare diferită pentru a împiedica pata să se imprime. Iată cum poți trata un incident cu cafea pe țesături sintetice, precum spandex și poliester. (Poți încerca această metodă de înmuiere și pe petele uscate de cafea.)

Ingrediente

-Șervețele sau un prosop

-Apă

-Detergent de vase

-Oțet alb

-Burete

-Alcool izopropilic

Ce trebuie să faci

Șterge pata cu un șervețel sau un prosop pentru a îndepărta excesul de cafea.

Amestecă 1 litru de apă caldă, ½ linguriță de detergent de vase și 1 lingură de oțet alb. Înmoaie haina în amestec timp de 15 minute.

Clătește materialul cu apă caldă - ai grijă să nu fie prea fierbinte deoarece apa fierbinte ar putea fixa pata.

Dacă pata persistă, folosește un burete și alcool izopropilic și tamponează zona.

Spală haina ca de obicei, conform instrucțiunilor de spălare, apoi usucla aer.

Repetă acești pași dacă este necesar.

Cum să scapi de petele de cafea la birou

Deși un plan complex, în mai mulți pași, va fi probabil mai eficient pentru îndepărtarea petelor, dacă ești la serviciu, este posibil să nu ai acest lux. În schimb, încearcă unul dintre aceste procese simple și care necesită doar unul sau două materiale - multe dintre ele fiind ușor de păstrat la îndemână sau de găsit rapid.

Opțiunea 1: Bicarbonat de sodiu

Amestecă bicarbonatul de sodiu cu apă pentru a forma o pastă, apoi freacă pasta în pată și continuă să freci până când pata dispare.

Clătește zona cu apă rece și usucă prin tamponare cu un șervețel sau cu un prosop.

Opțiunea 2: Oțet alb

Această opțiune, spune Pergola, este utilă în cazul ținutelor albe. Metoda își datorează succesul acidității puternice a oțetului. Deși un ciclu de spălare în mașina de spălat nu face parte din această metodă, Pergola recomandă o spălare bună când ajungi acasă pentru a îndepărta orice miros persistent de oțet.

Amestecă oțet alb cu apă. Folosește un prosop înmuiat în soluție pentru a freca pata până când dispare.

Opțiunea 3: Gălbenuș de ou

Un ou chiar poate îndepărta pata. Este aproape o justiție poetică faptul că un aliment cauzează problema, iar altul o rezolvă. Dar această metodă poate lăsa un miros, spune Pergola, așa că o spălare ulterioară va fi cu siguranță necesară.

Bate un gălbenuș de ou, apoi freacă-l pe pată cu o cârpă timp de 1-2 minute, notează southernliving.com.