Cum scapi de păianjeni fără chimicale: Soluția simplă din bucătăria ta

Dincolo de soluțiile chimice din comerț, tot mai mulți oameni caută alternative naturale pentru a-i îndepărta, iar una dintre cele mai simple vine chiar din bucătărie: cojile de portocală.

De ce apar păianjenii în locuințe

Specialiștii explică faptul că păianjenii sunt atrași în interior de căldură, umiditate și de sursele de hrană – în special insecte mici. În sezonul rece, aceștia caută adăposturi stabile, motiv pentru care devin mai vizibili în interiorul caselor.

De ce funcționează citricele

Cojile de portocală conțin limonen, un compus prezent în uleiurile esențiale din coajă. Acesta are un miros puternic pe care păianjenii și alte insecte îl evită,deși pentru oameni este perceput ca proaspăt și plăcut.

Trucul cu coji de portocală

Metoda este extrem de simplă. Cojile de portocală pot fi așezate în zonele unde apar frecvent păianjenii: pe pervazuri, în colțurile camerelor sau în spatele mobilierului. Acestea trebuie înlocuite periodic, pe măsură ce își pierd aroma.

Pentru un efect mai intens, cojile pot fi lăsate la infuzat în apă fierbinte timp de câteva ore. Lichidul rezultat poate fi strecurat și turnat într-un recipient cu pulverizator, apoi folosit pe suprafețele din locuință. În unele cazuri, se adaugă câteva picături de ulei esențial de portocală pentru a prelungi efectul.

Igiena rămâne esențială

Experții atrag atenția că niciun repelent natural nu este eficient dacă mediul rămâne favorabil dezvoltării păianjenilor. Curățenia regulată, aspirarea colțurilor și eliminarea pânzelor sunt măsuri de bază pentru prevenirea apariției acestora.

De asemenea, reducerea zonelor întunecate și aglomerate din locuință limitează spațiile în care păianjenii se pot ascunde.

O soluție simplă, dar cu efect limitat

Deși metoda cu coji de portocală nu garantează eliminarea completă a păianjenilor, ea poate contribui la reducerea prezenței acestora și la împrospătarea aerului din locuință. În combinație cu igiena corespunzătoare, reprezintă o alternativă naturală la substanțele chimice utilizate în mod obișnuit, potrivit citymagazine.si.