Maria Dura, tânăra care a ajuns pe scena Filarmonicii „Lyra - George Cavadia” după mii de ore de studiu la vioară, în „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Elevă în clasa a XII-a la Liceul de Arte „Hariclea Darclée” din Brăila, Maria studiază vioara încă de la vârsta de 5 ani, iar ceea ce pentru mulți copii începe ca o activitate extracurriculară s-a transformat pentru ea într-o vocație asumată cu o disciplină remarcabilă. Orele lungi de studiu zilnic, rigoarea și perseverența au conturat parcursul unei tinere artiste care începe deja să își lase amprenta în lumea muzicii clasice. Parcursul ei este cu atât mai impresionant cu cât a făcut un salt pe care puțini tineri și-l asumă: de la profilul matematică-informatică la muzică. Maria a fost admisă pe locul al doilea la Colegiul Național „Gheorghe Munteanu-Murgoci”, considerat cel mai competitiv liceu din Brăila, pentru ca ulterior să aleagă drumul vocației și să se transfere la liceul de artă, în urma promovării examenului de aptitudini.

Talentul său a fost validat în competiții importante, printre care Premiul al III-lea la Concursul Internațional de Interpretare Muzicală „George Georgescu”, una dintre distincțiile care confirmă nivelul artistic la care a ajuns. În palmaresul său se regăsesc și participări remarcabile la competiții precum Concursul Interjudețean de Interpretare Muzicală „Iannis Xenakis”, dar și numeroase concursuri și olimpiade în care a obținut Premiul I, recitaluri, spectacole caritabile și evenimente culturale în care a interpretat lucrări de mare virtuozitate.

Un detaliu care vorbește poate cel mai clar despre nivelul la care a ajuns este colaborarea sa cu Filarmonica „Lyra - George Cavadia” din Brăila, unde a participat în concerte alături de muzicieni consacrați - o experiență pe care puțini tineri aflați încă pe băncile liceului o pot revendica. Maria a cântat inclusiv în deschiderea Recitalului Duo Melos, organizat de Filarmonica „Lyra – George Cavadia” din Brăila, dar și în cadrul premierei locale a filmului „Enescu, jupuit de viu”, confirmând o prezență artistică deja remarcată în spațiul cultural.

Pentru Maria, performanța nu este un punct de sosire, ci începutul unui drum și mai ambițios. Următorul pas firesc este Universitatea Națională de Muzică din București, unde își dorește să își continue formarea academică și artistică la cel mai înalt nivel.

Datorită acestui parcurs construit cu seriozitate și pasiune, Maria Dura a fost inclusă în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, un proiect care aduce în prim-plan tinerii excepționali care pot contribui, prin talentul și munca lor, la viitorul României.

Maria Dura amintește că performanța autentică are încă același secret simplu și greu de urmat: talent, disciplină și ani întregi de muncă nevăzută.