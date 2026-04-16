Cum și când se taie corect lavanda pentru flori spectaculoase

Mulți grădinari greșesc exact aici și ajung să aibă tufe uscate, rare și fără flori. Află cum să eviți cea mai mare greșeală și să transformi lavanda într-o adevărată vedetă a grădinii.
Regula de aur: nu tăia niciodată în lemnul vechi
Cel mai important lucru pe care trebuie să-l știi: nu tăia niciodată partea lemnoasă, uscată, de la baza plantei.
Dacă ajungi în zona maro, lavanda nu va mai produce lăstari noi. Practic, planta nu își mai revine.
Ce trebuie să faci:
- identifică linia dintre lemnul vechi (maro) și lăstarii tineri (verzi)
- taie doar în zona verde, unde planta este activă
Gândește-te ca la o tunsoare: elimini doar „vârfurile deteriorate”, nu afectezi structura de bază.
Calendarul corect de tăiere a lavandei
Pentru o lavandă sănătoasă și bogat înflorită, respectă acest program:
Martie – Aprilie: tăierea principală
- momentul ideal pentru o tundere mai serioasă
- taie până aproape de zona lemnoasă, dar fără să o atingi
- stimulează creșterea compactă și forma frumoasă
Iunie – Iulie: întreținere de vară
- elimină florile ofilite
- scurtează ușor lăstarii
- ajută planta să înflorească din nou
Noiembrie: pregătirea pentru iarnă
- tăiere minimă, foarte delicată
- doar curățare și ușoară formare
Evită tăierile drastice toamna – planta nu mai are timp să se refacă înainte de îngheț.
Cum tai corect lavanda
Pentru rezultate perfecte:
- Identifică zona verde (lăstarii noi)
- Taie la 5–7 cm deasupra zonei lemnoase
- Folosește foarfece bine ascuțite și curate
Unelte necorespunzătoare pot răni planta și favoriza apariția bolilor.
Îngrijirea după tăiere
După tundere, lavanda are nevoie de puțină atenție:
- udare moderată (nu suportă excesul de apă)
- puțin compost pentru nutrienți
- mult soare și aer
Cu aceste îngrijiri, planta va deveni mai deasă, mai sănătoasă și mult mai bogată în flori, scrie citymagazine.si
Secretul unei lavande spectaculoase nu este complicat: tăiere corectă + moment potrivit.
Respectând aceste reguli simple, vei avea ani la rând tufe compacte, parfumate și pline de flori – exact ca în Provence.