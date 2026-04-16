Cum și când se taie corect lavanda pentru flori spectaculoase

Mulți grădinari greșesc exact aici și ajung să aibă tufe uscate, rare și fără flori. Află cum să eviți cea mai mare greșeală și să transformi lavanda într-o adevărată vedetă a grădinii.

Regula de aur: nu tăia niciodată în lemnul vechi

Cel mai important lucru pe care trebuie să-l știi: nu tăia niciodată partea lemnoasă, uscată, de la baza plantei.

Dacă ajungi în zona maro, lavanda nu va mai produce lăstari noi. Practic, planta nu își mai revine.

Ce trebuie să faci:

identifică linia dintre lemnul vechi (maro) și lăstarii tineri (verzi)

taie doar în zona verde, unde planta este activă

Gândește-te ca la o tunsoare: elimini doar „vârfurile deteriorate”, nu afectezi structura de bază.

Calendarul corect de tăiere a lavandei

Pentru o lavandă sănătoasă și bogat înflorită, respectă acest program:

Martie – Aprilie: tăierea principală

momentul ideal pentru o tundere mai serioasă

taie până aproape de zona lemnoasă, dar fără să o atingi

stimulează creșterea compactă și forma frumoasă

Iunie – Iulie: întreținere de vară

elimină florile ofilite

scurtează ușor lăstarii

ajută planta să înflorească din nou

Noiembrie: pregătirea pentru iarnă

tăiere minimă, foarte delicată

doar curățare și ușoară formare

Evită tăierile drastice toamna – planta nu mai are timp să se refacă înainte de îngheț.

Cum tai corect lavanda

Pentru rezultate perfecte:

Identifică zona verde (lăstarii noi)

Taie la 5–7 cm deasupra zonei lemnoase

Folosește foarfece bine ascuțite și curate

Unelte necorespunzătoare pot răni planta și favoriza apariția bolilor.

Îngrijirea după tăiere

După tundere, lavanda are nevoie de puțină atenție:

udare moderată (nu suportă excesul de apă)

puțin compost pentru nutrienți

mult soare și aer

Cu aceste îngrijiri, planta va deveni mai deasă, mai sănătoasă și mult mai bogată în flori, scrie citymagazine.si

Secretul unei lavande spectaculoase nu este complicat: tăiere corectă + moment potrivit.

Respectând aceste reguli simple, vei avea ani la rând tufe compacte, parfumate și pline de flori – exact ca în Provence.