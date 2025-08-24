Curățarea aparatului de cafea. Trucuri simple cu oțet și bicarbonat

Dacă cafeaua ta are un gust puțin fad, poate că aparatul de cafea trebuie curățat. Avem tendința să nu îl spălăm atât de des pe cât ar trebui, ceea ce poate duce la o cafea cu un gust mai puțin grozav.

Potrivit unor studii, rzervorul de apă al aparatului de cafea este al cincilea cel mai predispus loc la dezvoltarea de germeni din majoritatea caselor, cu mai mulți germeni decât un robinet de baie. Mai mult, depozitele minerale și alte acumulări în timp pot încetini aparatul și pot duce la o ceașcă de cafea cu gust noroios.

O curățare profundă a aparatului de cafea este soluția. Probabil că ai deja în cămară cel mai bun produs de curățare natural: oțet alb distilat. După ce elimini reziduurile uleioase și impuritățile cu o curățare profundă, vei fi uimit ce gust bun are gust cafeaua ta.

Cât de des se curăță un aparat de cafea

Frecvența de curățare variază în funcție de cât de des utilizezi aparatul de cafea, dar dacă îl folosești aproape în fiecare zi, urmeazăaceste instrucțiuni.

Zilnic: Spală coșurile, filtrele și carafele în apă caldă cu săpun, manual sau în mașina de spălat vase. (Majoritatea carafelor termice necesită spălare manuală.)

Lunar: Curăță profund aparatul de cafea pentru a reduce acumularea de minerale și a împiedica mucegaiul și germenii să se instaleze. În ceea ce privește aparatele de cafea cu râșniță, consultămanualul de instrucțiuni despre cum să curățați în siguranță aparatul de cafea și râșnița (dacă râșnița este detașabilă).

Ai nevoie de:

-Oțet alb distilat

-Apă

-Carafă sau cană

Cum să cureți cu oțet o cafetieră

Înainte de a începe, asigurați-vă că rezervorul de apă este complet gol.

Pasul 1: Toarnă

Toarnă părți egale de oțet alb distilat și apă în rezervorul de apă al cafetierei.

Pasul 2: Preparare

Cu coșul și rezervorul filtrului goale, activează comutatorul pentru a prepara.

Pasul 3: Oprește

Când jumătate din lichid s-a preparat, oprește cafetiera și lasă soluția să stea aproximativ o oră.

Pasul 4: Reluați

După ce a trecut o oră, porniete din nou cafetiera pentru a termina ciclul.

Pasul 5: Clătește și repetă

Aruncă soluția și rulează mai multe cicluri de preparare cu apă curată până când mirosul de oțet dispare.

Cum să cureți în profunzime o carafă de cafea

Acum, aparatul de cafea cu filtru este complet curat, dar carafa, aparent transparentă, este cu totul altceva. Deși ar trebui să speli carafa după fiecare utilizare, aceste lucru nu se întâmplă și devine îngălbenită și murdară în timp.

Pentru a preveni pătarea carafei de cafea, spal-o cu apă caldă și detergent de vase cel puțin o dată pe săptămână. Clătește bine pentru a preveni gustul de săpun al cafelei.

Oțet și bicarbonat de sodiu - Amestecă o pastă din părți egale de bicarbonat de sodiu și apă, apoi folosește-o pentru a freca interiorul carafei până când este curățată. Dacă ai o zonă încăpățânată, adaugă puțin oțet, ceea ce va duce la o reacție chimică spumoasă care ajută la îndepărtarea petei.

Suc de lămâie și sare - În carafă, combină 3 linguri de sare, 2 linguri de suc de lămâie și 1 cană de gheață zdrobită. Pe măsură ce amesteci, lămâia scoate petele, în timp ce gheața și sarea freacă marginile. Clătește cu apă rece și apoi îndepărtează cu buretele orice pete rămase.

Tablete pentru proteze dentar -.Acestea îndepărtează petele de cafea de pe proteze, așa că folosește-le și pe carafă. Umple carafa cu apă caldă, adaugă două tablete antibacteriene pentru proteze dentare, așteaptă aproximativ 15 minute, freacă și clătește.

Detergent pentru mașina de spălat vase - Multe carafe nu sunt potrivite pentru mașina de spălat vase, dar asta nu înseamnă că nu poți folosi detergent pentru mașina de spălat vase pentru a scăpa de petele dificile. Umple carafa cu apă clocotită, adaugă 1 lingură de detergent pentru mașina de spălat vase (pudră sau lichid) și lasăsă stea peste noapte. Până dimineața, detergentul va îndepărta petele de pe carafă.

Detergent pentru cafea - Probabil cea mai scumpă și mai puțin ecologică opțiune dintre toate, utilizarea unui detergent comercial pentru pete de cafea poate fi cea mai eficientă modalitate de a îndepărta petele de pe mașină.

Sigur. Nu uita să urmezi instrucțiunile de pe spatele sticlei, potrivit realsimple.com.