De ce pisicile miaună mai mult în prezența bărbaților

Un nou studiu arată că pisicile miaună mai mult la stăpânii lor bărbați decât la femei, posibil pentru că bărbații tind să fie mai distanți când vine vorba de a acorda atenție animalelor lor de companie.

Studiu realizat în Turcia

Condusă de o echipă de la Universitatea din Ankara din Turcia, cercetarea se bazează pe înregistrări video realizate de 31 de stăpâni de pisici. Fiecare participant a înregistrat reacțiile felinelor când se întorceau acasă, primind instrucțiuni de a se comporta cât mai normal posibil.

Conform unui reportaj din The New York Times, stăpânii de sex masculin au primit în medie 4,3 vocalizări (mieunături, torsături sau ciripituri) în primele 100 de secunde de la intrarea pe ușă, comparativ cu o medie de 1,8 vocalizări pentru stăpânele de sex feminin. Aceasta este o diferență substanțială - și nu a fost afectată de vârsta, sexul sau rasa pisicii.

„Rezultatele noastre au arătat că pisicile vocalizează mai frecvent către bărbații care le îngrijesc, în timp ce niciun alt factor demografic nu a avut un efect perceptibil asupra frecvenței sau duratei saluturilor”, scriu cercetătorii în lucrarea lor, publicată în Ethology, potrivit sciencealert.com.

Un total de 22 de tipuri diferite de comportament au fost analizate de cercetători, inclusiv căscatul (adesea un semn al stresului pisicii) și comportamentele legate de mâncare (inclusiv îndreptarea spre bolul cu mâncare). Vocalizările au fost singurele comportamente care s-au schimbat în funcție de sexul proprietarilor.

Comportamentul diferențiat al pisicilor

Două categorii de comportamente au avut loc împreună: comportamente sociale (inclusiv pisicile care își țin coada în sus și se freacă de proprietari) și comportamente de deplasare (pisici care își scutură corpul și zgârie). Cercetătorii spun că este o dovadă a multiplelor semnale pe care pisicile le pot trimite atunci când salută pe cineva.

Vocalizările nu s-au corelat strâns cu niciunul dintre grupurile de comportamente, ceea ce sugerează că este ceva ce pisicile gestionează independent - și nu neapărat legat de altceva din acest studiu, cum ar fi dorința de hrană sau lipsa stăpânului.

Deși cercetătorii nu au aprofundat motivele acestui comportament, au câteva idei: femeile au avut tendința de a acorda pisicilor mai multă atenție, au fost de obicei mai bune la evaluarea emoțiilor pisicilor și au fost mai predispuse să imite vocalizările pisicilor.

„Prin urmare, este posibil ca bărbații care îngrijesc pisicile să aibă nevoie de vocalizări mai explicite pentru a observa și a răspunde nevoilor pisicilor lor, ceea ce întărește tendința pisicilor de a folosi un comportament vocal mai direcționat și mai frecvent pentru a le atrage atenția”, scriu cercetătorii.

Deși studiul a implicat un număr relativ mic de proprietari de pisici, toți din aceeași țară, acesta folosește înregistrări video, oferind un avantaj față de multe alte studii pe animale de companie care se bazează pe raportarea comportamentului animalelor de către proprietari.

De asemenea, adaugă la ceea ce experții știu deja despre modul în care pisicile își pot folosi mieunaturile pentru a atrage atenția, a arăta afecțiune și a-și exprima nemulțumirea. De asemenea, sugerează că pisicile nu sunt atât de respingătoare față de afecțiunile noastre pe cât par uneori.

Pisicile sunt domesticite de mii de ani iar oamenii de știință continuă să facă noi descoperiri despre modul în care recunosc oamenii și despre cum noi putem comunica mai eficient cu pisicile.

„Aceste descoperiri sugerează că saluturile pisicilor sunt multimodale, pot reflecta diferite stări motivaționale sau emoționale, și pot fi influențate de factori externi, cum ar fi sexul îngrijitorului”, scriu cercetătorii.

