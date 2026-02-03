Februarie în grădină: Ce flori, fructe și legume să plantezi?

Odată cu sosirea lunii februarie, gândurile noastre se îndreaptă spre grădină. Există un sentiment real de nerăbdare și o dorință de a ne pregăti pentru sezonul de creștere care urmează. Aceasta înseamnă că există o mulțime de lucrări de abordat.

În zilele mai calde, puteți chiar să vedeți albine în căutare de nectar, iar acest lucru va servi ca o reamintire pentru a adăuga plante polenizatoare în grădină.

Arbuștii cu flori de sfârșit de iarnă fac din grădină un loc atât de plăcut deoarece oferă un parfum și o culoare încântătoare, într-un moment în care totul este în mare parte latent. Florile luxuriante ale cameliilor și florile parfumate ale dafnei sunt două dintre alegerile preferate în această perioadă a anului. Așadar, dacă grădina ta este puțin goală și vrei să adaugi soiuri de acest gen pentru a te bucura de ele la sfârșitul primăverii, acum este momentul să le plantezi.

Ce să plantezi în februarie

Februarie este adesea considerată cea mai grea lună pentru grădinari.

Dalie

Primăvara este aproape, și odată cu ea vine speranța. Comandă tuberculii de dalie acum. Aceste plante ușor de cultivat, cu flori prolifice, par a fi mai populare ca niciodată. Tendința din acest an este pentru dalii în nuanțe de cupru, portocaliu și piersică, precum și roșu închis și violet intens.

Mazăre dulce

În funcție de cât de bine au rezistat plantele semănate în toamnă peste iarnă, odată cu creșterea nivelului de lumină este momentul să plantați și mai multă mazăre dulce. Întotdeauna trebuie puse la înmuiat deoarece le poți recunoaște pe cele viabile după cât de mult se umflă. Apoi le plantezi în ghivece cu rădăcini adânci. Una dintre soiurile preferate este „April in Paris”, care miroase divin și beneficiază de o bună creștere.

Flori semi-rezistente

În februarie începe să semeni semințe anuale semi-rezistente. Le cultivi în condiții de căldură, în aer liber sau în interior, pentru a asigura germinarea și a le oferi un avans pentru a supraviețui oricărei vremi reci.

Phlox drumondii grandiflora anuală poate fi cultivată din semințe. Sunt neprețuite ca flori tăiate. Două dintre alegerile de top pentru culorile lor neobișnuite sunt «Cherry Caramel» și «Crème Brûlée».

Este, de asemenea, un moment excelent pentru a începe cultivarea Rudbeckiei hirta. Alegeți soiuri precum «Sahara» și «Cherry Brandy», pentru înflorire în mijlocul verii. Nu lăsați însă răsadurile să prindă îngheț - nu sunt rezistente, nici măcar atunci când sunt complet dezvoltate.

Plivește și în jurul bujorilor - nu va dura mult până când vor fi înfloriți.

Ghiocei

Februarie este momentul de vârf pentru ghiocei. Florile lor delicate, în formă de clopoțel, sunt un semn timpuriu că noul sezon este chiar după colț. Deși ghioceii se vor naturaliza fără nicio intervenție, dacă vrei să introduci acești bulbi de primăvară timpurie în alte zone din grădina ta, acum este momentul să îi scoți și să îi împarți.

Folosind o mistrie, pur și simplu scoateți din pământ aceste flori care formează smocuri. Apoi, despărțiți buchetul direct prin rădăcini pentru a crea două smocuri: unul poate fi plantat înapoi în locul inițial, iar celălalt poate fi plantat într-o locație nouă. Acest lucru va forma noi colonii care se naturalizează pentru a produce mai multe flori în anul următor.

Tăierea clematitei

O plantă care beneficiază de o tăiere sănătoasă în februarie este clematita. Tăiați tulpinile până la un boboc sănătos, ideal la circa 30 cm distanță de bază. Când clematita începe să crească din nou, veți vedea o creștere îngrijită și ordonată, plus că acest lucru evită aspectul lung.

Tăierea plantelor cățărătoare

Este recomandată și tăierea plantelor cățărătoare, cum ar fi iedera și planta cățărătoare virginiana, pentru a ține tulpinile departe de ramele ferestrelor, uși și jgheaburi. Încercați să finalizați tăierea înainte ca păsările să înceapă să-și facă cuib pentru a vă asigura că nu deranjați nicio faună mai târziu în sezon.

Legume de cultivat în februarie

Zilele uscate și răcoroase din februarie oferă o bună oportunitate de a săpa peste parcelele de legume și de a permite înghețului să facă munca grea, de a descompune solul.

Februarie este o lună cheie pentru semănarea legumelor. Puteți face acest lucru fără a utiliza lămpi de creștere, atâta timp cât aveți un pervaz însorit, orientat spre sud. Este încă prea frig pentru a începe majoritatea culturilor într-o seră neîncălzită, așa încât cultivarea în interior este o opțiune mai sigură pentru toate culturile, cu excepția celor mai rezistente.

Ardei și vinete

Există unele culturi cheie care beneficiază cu adevărat de începerea timpurie și de sezonul de creștere mai lung pe care îl oferă semănatul în februarie. Ardeii grași, ardeii iuți și vinetele sunt excelente pentru a începe înainte de primăvară. Aceste plante sunt fragede cu creștere lentă, iubitoare de căldură, iar oferirea unui început timpuriu înseamnă o cultură mai bună și mai productivă la sfârșitul verii și toamna.

De asemenea, înseamnă că, dacă avem o vară răcoroasă și scurtă, aceste plante sunt deja mai bine stabilite înainte de a fi plantate.

Ceapă și praz

Februarie este începutul sezonului de semănat a cepei și a prazului. Lucrul minunat la aceste culturi este că, deși au nevoie de căldura suplimentară a casei sau de un covoraș încălzitor pentru a germina, odată ce au crescut, ăot suporta apoi în condiții mai răcoroase - cum ar fi o seră neîncălzită sau un tunel din plastic. Acest lucru eliberează și spațiul prețios de pe pervazul ferestrei.

Fasole și mazăre

Există unele culturi rezistente care pot fi semănate direct afară chiar și în februarie. Fasolea lată și mazărea timpurie sunt o alegere excelentă, atâta timp cât nu aveți probleme cu șoarecii sau porumbeii, care vor scoate semințele din pământ. Semănatul timpuriu al acestor culturi duce la recolte mai timpurii și poate fi urmat de o a doua sau chiar a treia semănare în primăvară pentru a prelungi perioada de recoltare.

Însămânțarea cartofilor

Însămânțarea cartofilor în februarie îi va pregăti pentru plantare în pământ până la sosirea primăverii. Pentru cei care sunt noi în cultivarea cartofilor, însămânțarea este procesul prin care se permite cartofilor de sămânță să înceapă să încolțească înainte de a-i planta afară. Nu toate soiurile vor necesita însămânțare. Ar trebui să faceți acest pas pentru primul și al doilea cartof timpuriu, dar principalele soiuri pot fi cultivate direct în aer liber odată ce amenințarea cu înghețul a trecut.

Pur și simplu așezați fiecare cartof într-o cutie veche de ouă, ținându-i într-un loc răcoros și luminos. Pentru cele mai bune rezultate, acest lucru ar trebui făcut cu aproximativ patru până la șase săptămâni înainte de a planifica plantarea lor.

Tăierea pomilor fructiferi

În februarie, tai merii pentru a-i rări, evitând supraaglomerarea și îmbunătățirea fluxului de aer. Multe fructe moi pot fi, de asemenea, tăiate, cu excepția plantelor din familia Prunus, inclusiv prunele, piersicile, caisele și cireșele.

Ca regulă generală, tăiați zmeura care fructifică toamna la nivelul solului, răriți coacăzele negre și îndepărtați ramurile joase. Coacăzele roșii vor beneficia, de asemenea, de îndepărtarea tulpinilor congestionate pentru a crește fluxul de aer.

Uneltele ascuțite și curate sunt esențiale pentru a reduce riscul de infecție. Dezinfectarea uneltelor între tăieri este deosebit de importantă atunci când se lucrează cu pomi fructiferi pentru a ajuta la reducerea răspândirii bolilor, potrivit countryliving.com.

Îmbogățirea solului

Toate straturile de grădină, în special cele folosite pentru cultivarea legumelor, vor beneficia enorm de un strat bun de materie organică bogată.

Nu este nevoie să săpați asta, viermii și alte forme de viață născute în sol vor face treaba. Compostul, gunoiul de grajd bine putrezit sau mucegaiul frunzelor sunt toate alegeri excelente pentru acest lucru. Scopul este de a adăuga multă nutriție a solului de sus în jos, precum și de a sufoca semințele de buruieni care așteaptă să apară primăvara.

Făcând acest lucru în fiecare an, solul tău este atât de nutritiv încât ar trebui să hrănești doar cele mai înfometate plante mai târziu în sezon.

Curățenie

Este o idee bună să curățați temeinic serele, tunelurile din plastic și zonele de creștere în aer liber înainte de sezonul de creștere.

Mulți dăunători problematici, cum ar fi acarianul păianjen roșu, pot ierna foarte bine, dar în februarie este încă prea frig pentru ca aceștia să reapară.

Înmulțirea începe cu adevărat pentru majoritatea grădinarilor în martie, așa că spălați și dezinfectați și ghivecele și tăvile de înmulțire. Dăunătorii, mucegaiul și bolile pot ierna pe ghivece și tăvi, așa că puțin timp petrecut acum curățându-le corespunzător poate fi o investiție mare în sănătatea viitoare a plantelor.

Informații noi

Februarie este un moment bun pentru a nota plantele care nu s-au descurcat așa cum sperați sau unde o schimbare este necesară.

Pepinierele cultivă constant soiuri noi, iar iarna oferă șansa de a petrece timp citind sau făcând cercetări online despre noutăți. De asemenea, este o idee bună să cereți recomandări de la alți grădinari pentru a vă ajuta să luați decizii.