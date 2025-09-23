Feng Shui: 7 culori norocoase pentru portofelul tău. Te ajută să atragi bogăția

Dacă folosești portofelul de culoare potrivită, acesta atrage bani, economisește bani și îți echilibrează viața financiară. S

Portofel negru

În Feng Shui, culoarea neagră este un simbol al elementului Apă. Acesta arată fluxul, stabilitatea și continuitatea banilor. Un portofel negru este de bun augur pentru cei care își doresc un venit stabil și vor să-și păstreze banii în siguranță. Este considerat potrivit atât pentru oamenii de afaceri, cât și pentru persoanele angajate.

Portofel maro

Culoarea maro este asociată cu elementul Pământ. Un portofel maro este potrivit pentru cei care doresc să facă progrese economice lente, dar constant. Ajută la economisirea și păstrarea banilor pentru o perioadă lungă de timp.

Portofel verde

Culoarea verde simbolizează elementul Lemn. Această culoare sporește bogăția și progresul.

Portofel roșu

Culoarea roșie simbolizează elementul Foc. În Feng Shui, un portofel roșu este considerat că aduce bogăție. Culoarez roșie te poate face să risipești banii rapid. Dacă ai obiceiul de a economisi, atunci folosirea unui portofel roșu te face să cheltui ma mult.

Portofel galben sau auriu

Culorile galben și auriu simbolizează prosperitatea și norocul. Este asociat cu elementele Pământ și Metal, și este considerat o culoare care atrage bogăția. Se spune că acest portofel este benefic pentru dezvoltare financiară și succes. Culoarea este extremde bună pentru cei care investesc sau caută noi oportunități.

Portofel albastru

Albastrul este, de asemenea, asociat cu elementul Apă. Deși aduce pace și stabilitate, un portofel albastru poate, de asemenea, să „dreneze” bani, conform Feng Shui. Așadar, dacă ai obiceiul de a cheltui mult, un portofel albastru nu este bun pentru tine.

Portofel metalic

Acest portofel poate aduce câștiguri financiare și reputație. Este deosebit de bun pentru cei care doresc să atingă succesul în afaceri sau carieră.

Concluzie

Culoarea portofelului în Feng Shui are un impact direct asupra vieții tale financiare. Un portofel colorat nu numai că îți consolidează poziția financiară, dar asigură și un flux constant de bani, potriivit news18.com.

