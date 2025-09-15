Feng Shui: Forma oglinzii este importantă pentru energia pozitivă a casei tale

Deși oglinzile rotunde sunt apreciate pentru estetica lor modernă și fluiditatea vizuală, această formă poate genera un flux de energie circular, necontrolat, care blochează stabilitatea și armonia în spațiile în care sunt amplasate.

Specialiștii Feng Shui avertizează că energia oglinzilor rotunde poate provoca confuzie mentală dar și tulburări emoționale, precum anxietate și stres.

Mai mult, în dormitor, o oglindă rotundă poate afecta relațiile de cuplu, favorizând tensiunile și dificultățile în comunicare.

Ce fel de oglinzi să alegi pentru locuința ta

Pentru a menține echilibrul energetic, Feng Shui recomandă alegerea oglinzilor cu forme pătrate sau dreptunghiulare, care direcționează energia în mod ordonat, potrivit dcmedical.ro.

Este important ca oglinzile să fie poziționate astfel încât să nu reflecte patul, ușa de la intrare sau bucătăria pentru a evita dispersia energiei pozitive. De asemenea, dimensiunea oglinzii trebuie să fie moderată, pentru a nu perturba fluxul natural de Qi.

Astfel, alegerea oglinzii potrivite devine nu doar o decizie legată de design, ci și o alegere care influențează armonia și liniștea locuinței, conform principiilor Feng Shui.