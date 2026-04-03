Fețe de masă pătate? Iată cele mai bune soluții ca să arate ca noi

Problema apare atunci când petele sunt vechi și nu mai ies la o spălare normală. Din fericire, există câteva trucuri simple care pot scoate chiar și petele vechi din fețele de masă, fără să strici materialul.

1. Bicarbonat de sodiu și oțet

Aceasta este una dintre cele mai eficiente metode pentru pete vechi.

Cum procedezi:

Presară bicarbonat de sodiu peste pată

Toarnă puțin oțet peste bicarbonat

Lasă să acționeze 30 de minute

Freacă ușor și spală fața de masă la mașină

Metoda este foarte bună pentru pete de vin, cafea, sos sau grăsime.

2. Apă oxigenată (pentru fețe de masă albe)

Apa oxigenată scoate foarte bine petele vechi, mai ales de vin roșu, cafea sau fructe.

Cum se folosește:

Pune apă oxigenată direct pe pată

Lasă 15–20 de minute

Clătește și spală normal

Atenție: se folosește doar pentru materiale albe sau foarte deschise la culoare.

3. Sare pentru pete de vin

Dacă pata este de vin (chiar și veche), sarea poate ajuta.

Cum procedezi:

Umezește pata

Acoperă cu sare

Lasă 1–2 ore

Spală normal

4. Detergent de vase pentru pete de grăsime

Detergentul de vase dizolvă foarte bine grăsimea.

Cum procedezi:

Pune detergent de vase direct pe pată

Freacă ușor

Lasă 20 de minute

Spală la mașină

5. Lămâie pentru pete galbene

Petele galbene apărute în timp pot fi scoase cu lămâie.

Cum procedezi:

Stoarce suc de lămâie pe pată

Lasă fața de masă la soare 1–2 ore

Spală normal

Sfaturi importante

Nu spăla petele vechi cu apă fierbinte – le fixează în material

Încearcă soluția pe o zonă mică înainte

Repetă procedeul dacă pata este foarte veche

Calcă fețele de masă cu abur după spălare – ajută la uniformizarea materialului

Cele mai eficiente soluții pentru pete vechi sunt bicarbonatul cu oțet, apa oxigenată, detergentul de vase și lămâia. Cu puțină răbdare, chiar și fețele de masă pătate pot arăta din nou ca noi.