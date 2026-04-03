Fețe de masă pătate? Iată cele mai bune soluții ca să arate ca noi

Problema apare atunci când petele sunt vechi și nu mai ies la o spălare normală. Din fericire, există câteva trucuri simple care pot scoate chiar și petele vechi din fețele de masă, fără să strici materialul.
1. Bicarbonat de sodiu și oțet
Aceasta este una dintre cele mai eficiente metode pentru pete vechi.
Cum procedezi:
- Presară bicarbonat de sodiu peste pată
- Toarnă puțin oțet peste bicarbonat
- Lasă să acționeze 30 de minute
- Freacă ușor și spală fața de masă la mașină
Metoda este foarte bună pentru pete de vin, cafea, sos sau grăsime.
2. Apă oxigenată (pentru fețe de masă albe)
Apa oxigenată scoate foarte bine petele vechi, mai ales de vin roșu, cafea sau fructe.
Cum se folosește:
- Pune apă oxigenată direct pe pată
- Lasă 15–20 de minute
- Clătește și spală normal
Atenție: se folosește doar pentru materiale albe sau foarte deschise la culoare.
3. Sare pentru pete de vin
Dacă pata este de vin (chiar și veche), sarea poate ajuta.
Cum procedezi:
- Umezește pata
- Acoperă cu sare
- Lasă 1–2 ore
- Spală normal
4. Detergent de vase pentru pete de grăsime
Detergentul de vase dizolvă foarte bine grăsimea.
Cum procedezi:
- Pune detergent de vase direct pe pată
- Freacă ușor
- Lasă 20 de minute
- Spală la mașină
5. Lămâie pentru pete galbene
Petele galbene apărute în timp pot fi scoase cu lămâie.
Cum procedezi:
- Stoarce suc de lămâie pe pată
- Lasă fața de masă la soare 1–2 ore
- Spală normal
Sfaturi importante
Nu spăla petele vechi cu apă fierbinte – le fixează în material
Încearcă soluția pe o zonă mică înainte
Repetă procedeul dacă pata este foarte veche
Calcă fețele de masă cu abur după spălare – ajută la uniformizarea materialului
Cele mai eficiente soluții pentru pete vechi sunt bicarbonatul cu oțet, apa oxigenată, detergentul de vase și lămâia. Cu puțină răbdare, chiar și fețele de masă pătate pot arăta din nou ca noi.